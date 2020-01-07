تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كعب الغزال

المقادير

3 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة خميرة (مذوبة فى نص كوب لبن دافئ مع معلقة من السكر)

2 x معلقة كبيرة سمسم

1 ½ x كوب تمر (منزوع النواة)

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x عدد صفار بيضة (مخفوق مع رشة الفانيليا)

1 x كوب ماء (دافئ للعجن أو حسب حاجة العجين)

½ x كوب زبدة

½ x كوب زيت عباد شمس

الطريقة:

فى وعاء صغير نضع نصف كوب اللبن مع الخميرة ومعلقة السكر وتقلب وتترك فى مكان دافئ حتى تتفاعل.

فى وعاء نضع الدقيق مع الباكينج بودر ونخلطهم جيدا.

فى وعاء على النار نضع السمن والزيت وتنرك حتى يقدحوا.

ثم فى منتصف خليط الدقيق نضيف خليط السمن ونعجن حتى يختلطوا جيدا.

ثم نضيف الخميرة والماء ونعجن حتى تصبح عجينة مثل عجينة الكحك ثم تغطى وتوضع فى مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

فى وعاء على النار نضع معلقة من السمن والتمر ونقلب حتى يطرى التمر ويصبح لين ثم نضيف معلقة من السمسم ونقلب.

على سطح نظيف نفرد العجين على شكل مستطيل ونضع العجوة بشكل طولى عند أحد الأطراف.

ثم نعمل على لف العجينة على شكل رول حتى تختفى العجوة بداخل العجين تماما.

ثم بالسكين تقطع بشكل متساوى ثم ينثر فوقها السمسم

ثم تدهن بصفار البيض المخفوق مع رشة الفانيليا.

ثم ترص فى صينية مدهونة بالزيت وتوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن تنضج او لحين أن يحمر لونها بالهنا والشفا.

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