تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المارينج

المقادير

4 x عدد بيضة (البياض فقط)

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

2 x معلقة كبيرة دقيق

½ x معلقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

باستخدام المضرب الكهربي يُخفق بياض البيض مع السكر البودرة، والفانيليا في وعاء عميق على سرعة عالية حتى يصبح الخليط هش وخفيف

يُضاف الدقيق تدريجياً، ويُقلب الخليط من أسفل لأعلى باستخدام ملعقة خشبية

تُدهن صينية الفرن بالزبدة أو السمن وتُرش بقليل من الدقيق والسكر.

تُوضع العجينة في كيس التشكيل، وتشكل في الصينية إلى وردات أو حسب الرغبة مع ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.

يخبز العجين في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق أو حتى تكتسب أطرافه اللون الذهبي.

يُخرج المارينج من الفرن ويُوضع على ورق خبز مرشوش بسكر بودرة حتى يبرد تماماً، ويرص في طبق التقديم.

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