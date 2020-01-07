القاهرة - لايف ستايل
المقادير
6 x عدد بيضة
6 x عدد سجق شرقى (مقطع الى قطع صغيرة)
3 x كيس إندومي (النكهة على حسب الرغبة)
2 x معلقة كبيرة جبنة موزريلا (الكمية حسب الرغبة)
الطريقة:
الخطوة الاولى: سلق الاندومي ومن ثما تنشيفها من المياه و تركها دقائق لتنشف قليلاً مزج الاندومي مع البيض جيداً إضافة توابل الاندومي و يقلب المخلوط جيدا. مزج السجق مع الجبن
الخطوة الثانية: جلب الطنجرة المخصصة لعمل البيتزا و دهنها بالزبدة، تتركها (لكي لا تلزق الاندومي) تركها لتسخن قليلاً وضع مخلوط الاندومي مع البيض وبهرات اندومي الخاصة في الطنجرة وتفرد جيداً رش مزيج قطع السجق مع جبن المازوريلا على الاندومي من اعلى الطنجرة
الخطوة الثالثة: وضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة 250 مئوية تقدم مع الصلصة الحارة / الطماطم أو التوابل تقطع على شكل البيتزا وبالهناء والشفاء
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالسجق
طريقة إعداد وتحضير بطاطس محمرة بجبن الموزريلا
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الاندومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.