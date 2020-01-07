تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الاندومي

المقادير

6 x عدد بيضة

6 x عدد سجق شرقى (مقطع الى قطع صغيرة)

3 x كيس إندومي (النكهة على حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة جبنة موزريلا (الكمية حسب الرغبة)

الطريقة:

الخطوة الاولى: سلق الاندومي ومن ثما تنشيفها من المياه و تركها دقائق لتنشف قليلاً مزج الاندومي مع البيض جيداً إضافة توابل الاندومي و يقلب المخلوط جيدا. مزج السجق مع الجبن

الخطوة الثانية: جلب الطنجرة المخصصة لعمل البيتزا و دهنها بالزبدة، تتركها (لكي لا تلزق الاندومي) تركها لتسخن قليلاً وضع مخلوط الاندومي مع البيض وبهرات اندومي الخاصة في الطنجرة وتفرد جيداً رش مزيج قطع السجق مع جبن المازوريلا على الاندومي من اعلى الطنجرة

الخطوة الثالثة: وضعها في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة 250 مئوية تقدم مع الصلصة الحارة / الطماطم أو التوابل تقطع على شكل البيتزا وبالهناء والشفاء

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