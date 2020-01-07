تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطماطم الحارة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد طماطم

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد قرن فلفل حامى

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة شطة

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون الطريقة: يتم وضع الطاطم في المقلاة بعد تقطيعها وتشوح على النار لمدة 30 ثانية ثم نضيف معلقة زيت الزيتون والفلفل بعد تقطيعه.

يتم التقليب على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تضاف الشطة مع الإستمرار في التقليب حتى يتم تنضج الطماطم وتصبح أشبه بالصلصة.

يتم رش الفلفل الأسود على الوجه وتقدم مع بعض الأكلات مثل البرياني والكبسة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطماطم المشوية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز

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