تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الطماطم المشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x معلقة كبيرة جبنة رومي

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة زعتر الطريقة: تغسل الطامطم وتجفف جيدا ثم تقطع لأنصاف.

نحضر صينية بايريكس وتدهن بالزيت ثم نرص فيها أنصاف الطماطم.

ندهن الطماطم بزيت الزيتون ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة خمس دقائق.

فى طاسة على النار نضع الزيت والثوم ونقلب حتى يذبل الثوم.

ثم نصب الثوم المحمر بالزيت فوق الطماطم ثم يوزع فوقها الملح والفلفل والزعتر والجبن الرومى وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزعتر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

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