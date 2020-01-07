تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالزعتر

المقادير 3 x عدد بطاطس (مغسولة جيداً ومقطعة)

3 x معلقة صغيرة زعتر

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: سخني الشواية الكهربائية على درجة مرتفعة

قطعي البطاطس إلى شرائح سميكة

ضعي البطاطس مع زيت الزيتون ثم ضيفي الملح والفلفل والزعتر

خفضي حرارة الشواية وضعي شرائح البطاطس وحركيه على الجانبين إلى أن تشوى وتقدم مع أي صوص تفضليه Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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