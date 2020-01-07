تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البطاطس

المقادير

700 x جرام بطاطس

2 x عدد فص ثوم

2 x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (للتزيين)

2 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة (للتزين)

2 x معلقة صغيرة زبدة (او زيت زيتون)

1 x معلقة صغيرة روزمارى

1 x عدد رأس كرات (مفرومة)

1 x رشة جوزة الطيب

1 x لتر مرق الدجاج

1 x عدد جزر

1 x عدد بصلة

½ x معلقة صغيرة فلفل أبيض (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

فى حلة على النار هنسيح الزبدة ونضيف شوية زيت ونقلب فيها البصل و الثوم والكرات والملح والفلفل والبطاطس والجزر.

هنسيب المكونات على النار حوالى 5 دقائق مع التقليب من حين لآخر.

هنضيف الروزمارى والمرقة ونسيب الخليط على النار لمدة 40 دقيقة.

هنضيف الخليط للخلاط ونضربه كويس أو نهرسه كويس بالخلاط اليدوى.

عند التقديم هنزين الشوربة بالكزبرة والفلفل الأحمر.. بالهنا والشفا.

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