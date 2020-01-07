تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الفلفل الرومى واللوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد فلفل أحمر حلو (منزوعة البذور ومقطعة شرائح)

4 x عدد طماطم (مجففة)

2 x كوب حليب اللوز

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء

1 x رشة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

¼ x معلقة صغيرة كمون

¼ x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة الطريقة: نضع الحليب على النار ونضع به الفلفل والبصل ونترك المزيج على نار متوسطة حتى ينضج الفلفل تماما.

نضيف الطماطم المجففة والملح والفلفل والكزبرة والكمون.

نرفع المزيج من على النار ونضعه في الخلاط ونضربه جيدا.

نعيد المزيج الى نار متوسطة يغلي خمس دقائق ثم يزين بالكزبرة الخضراء ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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