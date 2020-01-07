تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالقراصيا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة صغيرة كمون

1 x عدد بصلة (مقطعة)

1 x كيلو دجاج (مقطع ثمانى أجزاء)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

½ x معلقة صغيرة زعفران

½ x معلقة صغيرة قرفة

½ x كوب ماء

½ x كوب لوز (محمص)

¼ x كيلو قرصيا (منزوعة النواه)

¼ x كوب عصير ليمون

0 x كوب زيتون أخضر (مخلى) الطريقة: يغسل الدجاج جيدا ويصفى ويتبل بالملح والفلفل والكمون والزعفران وعصير الليمون ويغطى ويترك فى الثلاجه لمده ساعتين على الاقل.

فى وعاء يوضع الزبد والزيت وتشوح قطع الدجاج.

يرفع الدجاج من على النار وفى نفس الوعاء يشوح البصل مع القرفة حتى يذبل البصل.

نضع الدجاج مرة آخرى فى الوعاء مع البصل ويضاف له نص كوب ماء ويترك على النار لمدة 10 دقائق.

فى طاجن للفرن نضع الدجاج ومعه القراصيا والزيتون الاخضر ونضعه فى الفرن الى أن يأخذ الدجاج لون ذهبى شهى.

يغرف الدجاج ويوضع فوقه اللوز المحمص ويقدم مع أرز أبيض ..وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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