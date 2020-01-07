القاهرة - لايف ستايل المقادير 500 x جرام صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

2 x معلقة كبيرة خل بلسميك (أو خل أبيض)

2 x معلقة كبيرة سمسم (للتزيين)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة نشا

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x كوب مرق الدجاج

1 x معلقة كبيرة زيت سمسم

1 x معلقة كبيرة تشيلى صوص

½ x كوب بقسماط مطحون (متبل بالملح والفلفل الأسود)

¼ x كوب صويا صوص

¼ x كوب عسل نحل الطريقة: يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، 350 فهرنهايت.

تغلف مكعبات الدجاج بالبقسماط وترص على صينية فرن مبطنة بورق خبز ونرش قطع الدجاج برذاذ الزيت وتخبز في الفرن الساخن لمدة من 25 30 دقيقة.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير التتبيلة يسخن زيت السمسم في وعاء ونضيف الزنجبيل والثوم والشيلي صوص ونقلب.

نضيف مرق الدجاج والصويا صوص والعسل والخل البلسمي وندع المزيج يغلي برفق على نار متوسطة عشر دقائق أو إلى أن يقل المزيج.

يذوب النشا في معلقتين ماء ونضيفه للمزيج ونحرك حتى يغلظ القوام.

يرفع المزيج من على النار ونخرج الدجاج من الفرن بعد التأكد من تمام نضجه.

للتقديم نضع الدجاج في طبق التقديم ونضيف الصوص وننثر السمسم على الوجه ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفحم طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكعبات الدجاج بالسمسم والعسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.