تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش لحمة بالصويا صوص

المقادير

250 x جرام مشروم

2 x عدد فلفل أخضر حلو

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد حباية جزر (مبشور ناعم)

1 x عدد بصلة مفرومة (كبيرة)

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

½ x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

½ x كيلو لحمة (شرائح)

⅓ x كوب صويا صوص

الطريقة:

نحضر طاسة ونضع فيها قليل من الزيت ونضيف البصل حتى يصفر لونة، ثم نضيف الثوم ونقلب جيداً ثم نضيف اللحمة والجزر وبعض الماء ونقلب حتى يذبل الجزر.

ثم نضيف الفلفل حتى يذبل، بعد ذلك نضيف المشروم والبهارات والصويا صوص والملح ونتركهم على النار لمدة 3 دقائق، ثم يرفعوا من على النار.

نضع الخليط في العيش ونضيف الموزريلا ، ويقدم.

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