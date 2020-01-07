تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية القرنبيط والبروكلى بالفرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد طماطم (مقشرة ومنزوعة القلب ومقطعة قطع متوسطة)

3 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x كيلو بروكلى

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x كيلو قرنبيط

1 x كوب جبنة بارميزان

1 x كوب جبنة جودة

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب كريمة لبّاني الطريقة: يقطع القرنبيط والبروكلى لزهرات صغيرة ويغسل جيدا.

فى ماء مغلى على النار به رشة من الملح والكمون يسلق القرنبيط والبروكلى.

ينشل القرنبيط والبروكلى من الماء المغلى ونضعة فى ماء بارد ثم يصفى تماما.

فى صينينة مدهونة بالزبد يرص القرنبيط والبروكلى.

يوزع فوق القرنبيط والبروكلى الطماطم ويتبل بالملح والفلفل الأسود والزعتر.

يوزع فوق الخضر باقى الزبد.

فى وعاء نخلط الجبن والبقسماط جيدا ثم يوزع فوق القرنبيط والبروكلى.

يوزع كوب الكريمة على الصينية.

توضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة أو لحين أن يحمر وجهها بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير البطاطس المحمرة بالبيض والبقسماط تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيلية بصوص الطماطم والكريمة

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