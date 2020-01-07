تعرف علي أفضل حمية غذائية لمرضى فقر الدم

يصاب المرء بفقر الدم أو anemia حين يفتقر الجسم إلى كفايته من خلايا الدم الحمراء، وسبب ذلك غالبًا إما فقدان الدم، أو تحطم خلايا الدم الحمراء، أو عجز الجسم عن إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل كافٍ. ثمة أنواع مختلفة من فقر الدم، أكثرها شيوعًا هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى هيموغلوبين hemoglobin، ويمتلئ هذا البروتين بالحديد، فدون كمية الحديد الكافية، لا يمكن للجسم صنع حاجته من الهيموغلوبين لتوليد كمية خلايا دم حمراء كافية والتي يحتاجها لتوصيل الأكسجين إلى كافة أرجاء الجسم.

يؤثر نقص الفولات (ملح حمض الفوليك) folate أو فيتامين بي 12 على قدرة الجسم في صنع خلايا دم حمراء. يصاب الجسم بفقر الدم الوبيل pernicious anemia إن عجز على معالجة فيتامين بي 12 بشكل سليم، والغذاء الغني بالحديد وفيتامين بي 12 كالموجود في الخطة أسفلًا مهم لك إن كنت مصابًا بفقر الدم، واستشر طبيبك حول أخذ أي مكملات غذائية أخرى.

نظام غذاء مرضى فقر الدم

تتضمن خطة فقر الدم العلاجية تغييرًا في نمط الغذاء، وأفضل تلك الأنظمة الغذائية لمرضى فقر الدم هي المحتوية على أطعمة غنية بالحديد وغيره من الفيتامينات الأساسية لصنع الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء، ويجب أيضًا أن تحتوي على أطعمة تساعد الجسم على امتصاص أفضل للحديد.

ثمة نوعان من الحديد في الأطعمة: الهيمي heme واللا هيمي nonheme. يوجد حديد الهيمي في اللحوم الحمراء والطيور والأطعمة البحرية، بينما يوجد حديد اللا هيمي في الأطعمة النباتية والأطعمة المعززة بالحديد. يستطيع الجسم امتصاص كلا النوعين، سوى أن النوع الأول الهيمي يُمتص بسهولة.

بالرغم من اختلاف الأنظمة الغذائية لمرضى فقر الدم، فهي تشتمل على 150 إلى 200 ميكروغرام من الحديد في اليوم الواحد. من العسير الحصول على هذه الكمية من الأطعمة وحدها، لذا قد تحتاج أيضًا لوصفة دوائية بالحديد أو مكملات غذائية تحتوي على الحديد يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى وصفة طبية وتستمر عليها حتى يعود الحديد في جسمك إلى مستوياته الطبيعية.

أضف هذه الأطعمة إلى غذائك حتى تحصل على حديد أكثر يساعدك في التغلب على فقر الدم:

1. الخضر الورقية:

تعد الخضر الورقية وخاصة غامقة اللون أفضل مصادر الحديد اللا هيمي وتشمل التالي:

السبانخ

الكرنب

كرنب أخضر

هندباء البر

السلق

تحتوي الخضر الورقية مثل السلق والكرنب الأخضر على الفولات، ويسبب الاقتصار على تناول الأطعمة الفقيرة بالفولات فقر الدم الناتج عن نقص الفلولات، وتعد الحمضيات والبقوليات والحبوب الكاملة مصادر جيدة للفولات.

عند تناول الخضر الورقية يجب الانتباه، إذ يحتوي بعضها على كمية عالية من الحديد والأوكسليت مثل السبانخ والكرنب، ويمنع الأوكسليت امتصاص الحديد اللا هيمي، لذا فالاعتماد عليها حصرًا يفيد كجزء من نظام الغذاء للمرضى لا لعلاج الحالة.

يساعد تناول فيتامين سي المعدة على امتصاص الحديد، فأكل الخضر الورقية مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة يزيد من امتصاص الحديد. بعض هذه الخضر الورقية غنية بالعنصرين معًا الحديد وفيتامين سي مثل الكرنب الأخضر والسلق.

2. اللحوم الحمراء ولحم الطيور:

تحتوي جميع اللحوم الحمراء ولحم الطيور على الحديد الهيمي، أغناها بالحديد هي اللحوم الحمراء مثل لحوم الحملان والغزلان، ويقل في الدواجن والطيور. يساعد تناول اللحوم أو الدواجن مع الأطعمة المحتوية على الحديد اللا هيمي مثل الخضر الورقية على زيادة امتصاص الحديد.

3. الكبد:

ينفر كثير من الناس من تناول الأعضاء الحيوانية رغم كونها غنية بالحديد، ويعد الكبد أكثرها شيوعًا، فهو غني بالحديد والفولات، وتعتبر بعض الأعضاء الأخرى مثل القلب والكلية، ولسان البقرة غنية كذلك بالحديد.

4. الأطعمة البحرية:

تحتوي بعض الأطعمة البحرية على الحديد الهيمي، وتعد القشريات (المحاريات shellfish) مثل المحار والبطلنيوس والجمبري أو الروبيان مصادر جيدة للحديد، ومعظم الأسماك تحتوي على الحديد الذي يحارب فقر الدم.

أدناه بعض الأسماك الحاوية على الحديد:

السردين المعلب في الزيت.

التونة الطازجة أو المعلبة.

السالمون الطازج.

الهالبوت الطازج.

الفرخ النهري الطازج.

الحدوق الطازج.

بالرغم من أن كل من الأسماك الطازجة أو السالمون المعلب تعد من المصادر الجيدة للحديد، فالسالمون المعلب يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم.

يرتبط الكالسيوم بالحديد ويقلل من امتصاصه، ويجب تجنب تناول الأطعمة عالية الكالسيوم في نفس الوقت مع الأطعمة الغنية بالحديد، أمثلة أخرى على الأطعمة الغنية بالكالسيوم:

الحليب.

الزبادي.

الفطر الهندي أو الكفير.

الجبن.

السردين.

البروكلي.

التوفو.

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5. الأطعمة المعززة بالحديد:

تُعزَّز كثير من الأطعمة بالحديد، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إن كنت نباتيًا (تقتصر على أكل الأطعمة النباتية فقط) أو تعاني من أجل الحصول على مصادر أخرى للحديد:

عصير البرتقال المعزز.

حبوب الإفطار المعززة.

الأطعمة المعدة من الدقيق المعالج والمعزز مثل الخبز الأبيض.

الباستا المعززة.

الأطعمة المعدة من دقيق الذرة المعالج والمعزز.

الأرز الأبيض المعزز.

6. البقوليات:

تعد البقوليات مصدرًا جيدًا للحديد من أجل مرضى فقر الدم بالنسبة للنباتيين وآكلي اللحوم على حد سواء، أضف إلى أنها رخيصة الثمن ومتعددة الاستعمالات، أمثلة على ذلك:

الفاصولياء.

الحمص.

فول الصويا.

البازلاء ذات العين السوداء.

فاصولياء البنتو.

الفول الأسود.

البازلاء.

فاصولياء ليما.

7. المكسرات والبذور:

تعد كثير من المكسرات والبذور مصادر جيدة للحديد، فهي بحد ذاتها لذيذة الطعم ويمكن رشها وذرها على السلطات أو الزبادي، وحين شرائها يجب أن نختار الأنواع النيئة ما أمكن، وبعض الأمثلة عليها:

بذر اليقطين.

الكاجو.

الفستق.

بذور القنب.

بذور الصنوبر.

بذور دوار الشمس.

يُعد اللوز كذلك من المصادر الغنية بالحديد، أضف إلى أن وجوده جيد في النظام الغذائي الصحي، إلا أنه عالي الكالسيوم ومن ثمّ قد لا يرفع مستويات الحديد كثيرًا.

الخلاصة:

لا يمكن لأي طعام أن يعالج فقر الدم، بيد أن اتباع نظام صحي بشكل عام مثل تناول الخضر الورقية غامقة اللون أو المكسرات والبذور أو الأطعمة البحرية أو اللحوم أو البقوليات يساعد في إمدادك بالحديد اللازم للتعامل مع فقر الدم.

المقلاة الحديدية جزء من نظام الغذاء الخاص بمرضى فقر الدم، فطبخ الأطعمة عليها يجعل الطعام يمتص الحديد منها، والطعام الحامض أكثرها امتصاصًا، وأما التي تطبخ لفترة قصيرة أقلها امتصاصًا.

تذكر هذه التعليمات عند اتباع نظام غذائي خاص بمرضى فقر الدم:

لا تتناول الأطعمة الغنية بالحديد في الوقت نفسه مع الأطعمة أو المشروبات التي تمنع امتصاص الحديد، بما فيها القهوة والشاي والبيض والأطعمة الغنية بالأوكسيليت والأطعمة عالية الكالسيوم.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، بما فيها البرتقال والطماطم والفراولة لتحسين الامتصاص.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين beta carotene مثل المشمش والفلفل الأحمر والبنجر (الشمندر) لتحسِّن من امتصاص الحديد.

نوِّع من تناول الأطعمة الغنية بالحديد ما بين الحديد الهيمي واللا هيمي لتعزز من مستوى الحديد خلال اليوم.

اخلط الأطعمة الغنية بالحديد الهيمي واللا هيمي عند تناولها لتزيد من امتصاص الحديد.

أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالفوليت وفيتامين بي 12 لزيادة إنتاجية خلايا الدم الحمراء.

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