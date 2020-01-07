تعرف علي أهم و أبرز فوائد خبز الشعير

يقبل بعض الأشخاص على تناول خبز الشعير الذي يمثل أحد أنواع الحبوب التي تساهم في الرشاقة، إلى جانب فوائده الصحية التي لا حصر لها، وعلى الرغم من تفضيل البعض لتناول الشعير في المشروبات، إلا أن وجوده في الخبز يكون مفيدا للغاية لاحتوائه على عددا من العناصر الغذائية الكبيرة من بينها

– الحفاظ على صحة القلب

نظرا لاحتواء الشعير على الألياف الغذائية والبوتاسيوم الى جانب مجموعة من فيتامين ب، فإن ذلك يجعله يساعد على صحة القلب، لكونه يساهم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

مفيد لـ الجهاز الهضمي

يعاني عددا كبيرا من الأشخاص من الحساسية عند تناول الخبز المكون من القمح، لكن خبز الشعير يكون مناسبا لمن يعانون من آلالام في الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي.

-خفض خطر الإصابة بالسرطان

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يعتبر الشعير من أفضل المخبوزات لـ احتوائه على مادة تعرف باسم السيلينيوم، والتي تلعب دورًا هامًا في وظائف أنزيمات الكبد وتنظيف الجسم من بعض السموم التي تعمل على رفع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، كما أن تناوله يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان والتقليل من نمو الخلايا السرطانية في حال وجودها.

-يساهم في منح الرشاقة

يكون الشعير حلا مناسبا في منح الرشاقة لأنه يساعد على فقدان الوزن الزائد، لأنه يمثل نوعٌا من أنواع الحبوب التي تملأ الأمعاء وتعزز من الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة بسبب غناها بالألياف الغذائية. ذكر أن أنواع الألياف الموجودة في الشعير هي تلك القابلة للذوبان والمعروفة باسم بيتا جلوكان والتي تميل إلى تكوين مادة تشبه الهلام في الأمعاء، مما يؤدي إلى إبطاء عملية هضم وامتصاص المواد الغذائية.

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