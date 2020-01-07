تعرف علي أهم و أبرز فوائد القرنبيط

يعتبر البروتين من الخضراوات المفيدة للجسم، والتي تمده بـ البروتين اللازم لبناء الجسم، إلى جانب توافر المعادن المفيدة لجسم الإنسان، لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهو ما يجعل منه عنصرا مهما للحماية من الأمراض، لو تم إدخاله إلى العنصر الغذائي للإنسان.

فوائد القرنبيط في الجسم خسارة الوزن

يساهم البروكلي في حماية الجسم من السموم، إلى جانب قدرته الكبيرة على خسارة الوزن، لكونه يحفظ الأيض الذي يساعد على الحرق، لاحتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

فوائد القرنبيط في الجسم مضاد للأكسدة

يعتبر البروكليمن الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة في الجسم، وتحميه من العديد من انواع العدوى والالتهابات

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فوائد القرنبيط في الجسم يحسن ضغط الدم وصحة القلب

يعتبر من الأطعمة التي تساعد في ضبط ضغط الدم في الجسم، لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم، ما يؤدي إلى تقليل الدهون المتراكمة إلى جانب الكولسترول الضار، وجميعها يحسن من صحة القلب وحمايته ووقاية الشرايين من الإنسداد والتصلب، ويحمي أيضاً من الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية.

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