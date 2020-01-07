شكرا لقرائتكم خبر عن الخروج فى الجو البارد قد يصيبك بمتلازمة رينود.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس يعانى بعض الأشخاص من مشاكل صحية قد تمنعهم من ممارسة أعمالهم واستكمال نشاطهم اليومى، ومن أهم تلك المشاكل الصحية ظاهرة رينود، وهي اضطراب فى الأوعية الدموية، فعندما يكون الأشخاص الأصحاء في بيئة باردة، فإن الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة في الجلد تتقلص أو تضيق هذا هو الجهد الذي يبذله الجسم للحفاظ على الحرارة.

في الأشخاص الذين يعانون من ظاهرة رينود ، فإن الاستجابة الطبيعية للبرد مبالغ فيها تدخل الأوعية الدموية الصغيرة في تشنج ، وتضييق وتقليل تدفق الدم إلى المناطق المتضررة، هذه الاستجابة ، التي تسمى التشنج الوعائي ، تظهر في أغلب الأحيان في الأصابع وأصابع القدم، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا في الأذنين والخدين والأنف.

ووفقا لموقع "webmed عند بعض الأشخاص ، قد يحدث الانقباض استجابةً للضغط النفسي أو التغير السريع في درجة الحرارة من الدفء إلى البارد أو ، قد تحدث دون سبب واضح.

تأثير هذا التشنج يمكن أن يكون مثيرا ومخيفا، لكنه مؤقت ونادرا ما خطير بمجرد تسخين المنطقة المصابة ، فإن الأوعية الدموية تسترخي وتتوسع وهذا يسمح لمزيد من تدفق الدم.

لا أحد يعلم ما الذي يسبب ظاهرة رينود، يقال إن الأشخاص الذين ليس لديهم أي أعراض أو أمراض أخرى لديهم أعراض رينود الأولية، أما الأشخاص الذين لديهم رينود كجزء من مرض آخر يقال إن لديهم رينود الثانوي.

يرتبط رينود الثانوي عادة باضطرابات النسيج الضام ، مثل تصلب الجلد والذئبة، كما يمكن أن ينتج عن تلف في الأوعية الدموية بسبب الإصابة أو لدغة الصقيع أو استخدام آلات النفخ ، مثل آلات الكسارة.

تشمل الأسباب الأخرى لرينود الثانوية ما يلي:

التدخين، تناول بعض الأدوية خاصة بعض أدوية القلب والصداع النصفي ، الأمراض التي تؤثر على الدورة الدموية مثل تصلب الشرايين، يمكن لهذه العوامل أيضًا أن تتفاقم حالة رينود الموجودة مسبقًا.

الأعراض

الأشخاص الذين يعانون من رينود يرون ويشعرون بالتغيرات في أصابع اليدين وأصابع القدم عند التعرض للبرد، يبيض الجلد ، أو يتحول إلى اللون الأبيض ، ثم الأزرق، يمكن للأصابع وأصابع القدمين أن ترتعش أو الشعور بالتنميل فيها.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالرينود الثانوية من أعراض مرتبطة بمرض الروماتيزم الأساسي لديهم مثل التهاب المفاصل، طفح جلدي، سماكة أو تصلب الجلد

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طرق الوقاية من نوبات ظاهرة رينود :

1- تجنب التعرض غير الضروري للبرد.

2- في المنزل ، ارفع درجة الحرارة بضع درجات.

3- في الطقس شديد البرودة ، ارتد قبعة وقفازات لحفظ أكبر قدر ممكن من الدفء.

4- في المنزل ، استخدم حامل الأواني أو القفازات أو المنشفة لإزالة العناصر من الثلاجة.

5- استخدم حامل الكأس عند شرب مشروب بارد.

6- لا تدخن.

7- تجنب العقاقير إن أمكن التي قد تزيد من تشنج الأوعية ، مثل حاصرات بيتا.