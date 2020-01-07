شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة جذع آلى بعد إصابات النخاع الشوكى لمساعدة المرضى على التأقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تسبب إصابات النخاع الشوكي (SCI) أضرارًا مدمرة، بما في ذلك فقد الحركة والإحساس، ولكن توصل الأطباء إلى طريقة زرع جديدة يمكن أن تساعد المرضى على التأقلم، وذلك من خلال جهاز آلي يمكن استخدامه لمساعدة وتدريب الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي على الجلوس بشكل أكثر استقرارًا من خلال تحسين التحكم في الجذع.

ابتكر فريق كولومبيا للهندسة بقيادة عالم هندي، الجهاز ليساعد على الحركة واكتساب مساحة عمل نشيطة موسعة دون السقوط أو استخدام أيديهم لتحقيق التوازن.

وأوضح العلماء أن تصميم الجهاز الذى يسمى " TruST " جاء خصيصا للأشخاص الذين يعانون من اصابات النخاع الشوكي، والذين عادة ما يكونون من مستخدمي الكراسي المتحركة، حيث وجد أن الجهاز لا يمنع المرضى من السقوط فحسب، بل يزيد أيضًا من حركات الجذع إلى ما وراء التحكم في وضع المرضى أو التوازن .

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وتعد الدراسة التي نشرت في مجلة Spinal Cord Series and Cases ، الأولى من نوعها لقياس وتحديد مساحة الجلوس للمرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، بناءً على تحكمهم الفعال في الجذع بمساعدة من الجهاز الآلي "Trunk-Support Trainer (TruST)" .

ما هو الجذع الآلى الجديد

الجذع الآلي هو حزام بمحرك ويوضع على جذع المستخدم، لتحديد حدود التحكم في الوضع ومساحة الجلوس في الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي.

تم فحص المرضى الـ 5 لذين شاركوا في الدراسة التجريبية من خلال اختبار فى اتجاهات متعددة، واستخدم الباحثون النتائج لحساب مساحة عمل الجلوس لكل فرد، ثم صمم الفريق الجهاز الآلي لكل مادة لتطبيق مجالات قوة مساعدة على الجذع بينما قام الأشخاص بنفس الحركات مرة أخرى.

وأوضح العلماء أنه سيتم تعديل مجال القوة، حسب احتياجات المشاركين مع مرور الوقت حيث يقومون بتحسين مساحة العمل المراد التحكم بها.