شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات طبيعية لعلاج الغثيان.. القرفة والزنجبيل والليمون أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى معظم الأشخاص من الغثيان من وقت لآخر، خاصة أثناء الحمل، والسفر، ويعطى الغثيان شعوراً سيئاً بالمعدة، ويجعلك تشعر بأنك على وشك القيء، وإذا كنت تعانى من الغثيان فى أغلب الأحيان فتابع السطور التالية لمعرفة كيفية التعامل مع الغثيان من خلال العلاجات المنزلية البسيطة. والأسباب الشائعة للغثيان هى التسمم الغذائي، والآثار الجانبية للعقاقير، والحمل، وشرب الكحول الزائد، ويصاحب الغثيان عادة أعراض مثل الدوخة، والإغماء، وآلام البطن، والإسهال، وجفاف الفم، والحمى، وقلة التبول.

وكشف موقع "boldsky" أن هناك بعض العلاجات المنزلية يمكنها أن تساعد فى علاج الغثيان وتقليل الأعراض، مما يجعلك تشعر بالراحة وهى:



الزنجبيل

هو علاج منزلي يستخدم على نطاق واسع لعلاج الغثيان، وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال جدًا في علاج الغثيان الناجم عن الحمل، والعلاج الكيميائي، سواء تم استهلاكه نيئًا أو مطبوخًا، ويمكن للزنجبيل علاج أعراض الغثيان. تناول نصف قطعة من الزنجبيل الطازج أو شرب شاي الزنجبيل.



القرفة

وجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية للهلال الأحمر أن القرفة لديها القدرة على الحد من الغثيان الناجم عن ألم الحيض، أضف عصا القرفة إلى كوب من الماء واحتفظ بها طوال الليل، اشربه كلما شعرت بالغثيان، قم بغلى نصف كوب ماء، وأضفي عليه عصا القرفة، انقعه لبضع دقائق واشربه.



النعناع

له تأثير مهدئ وخدر على المعدة، ويساعد على استرخاء عضلات المعدة. ووجدت دراسة أن العلاج بالنعناع مفيد لعلاج الغثيان لدى النساء بعد الولادة، يمكن أن تأخذ النعناع في شكل شاي النعناع.

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شاي البابونج هو علاج شعبي لعلاج الغثيان، للبابونج تأثير مهدئ قد يساعدك على النوم، عندما تشعر بالغثيان قم بغلي كوب من الماء في كوب، أضف 3-4 ملاعق كبيرة من أزهار البابونج وسكب الماء المغلي عليه، انقعه لبضع دقائق واشربه.



الليمون

الليمون يحتوى على حمض الستريك، وهذا يمكن أن يساعد في تهدئة معدتك عندما تشعر بالغثيان، إذا حدث الغثيان بسبب الإمساك، فإن شرب الماء الدافئ مع عصير الليمون يمكن أن يساعد في تحفيز حركة الأمعاء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015، يمكن أن يساعد استنشاق رائحة زيت الليمون الأساسى فى تخفيف الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل، اقطع شريحة من الليمون الطازج وشمها كلما شعرت بالغثيان.



الماء

كلما شعرت بعدم الارتياح أو إذا كان الغثيان مصحوبًا بالتقيؤ فقم بتناول الماء طوال اليوم لأنه قد يساعدك على الشعور بالتحسن، قد يكون شرب مشروب سكر مفيدًا لاستبدال السكريات والأملاح المفقودة بسبب القيء.



الاسترخاء

يمكن أن يساعد التأمل في الاسترخاء وتهدئة العقل، وبالتالي المساعدة في تخفيف الغثيان، التأمل مفيد للغاية للغثيان الناجم عن القلق والإجهاد، تنفس ببطء من خلال الأنف واحتفظ أنفاسك لمدة ثلاث ثوانٍ واستنشق ببطء، كرر ذلك حتى يهدأ الغثيان.