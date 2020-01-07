- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "مايترا كليب" أحدث تقنية لإجراء عملية إصلاح الصمام المايترالى فى القلب بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكن فريق طبي بحريني في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، من إجراء ثلاث عمليات دقيقة جدًا لإصلاح الصمام المايترالي في القلب من خلال استخدام تقنية "مايترا كليب" الجديدة بالقسطرة لأول مرة في مملكة البحرين، وهى من أحدث التقنيات المستخدمة فى عمليات القلب الدقيقة والحرجة والتى تحتاج إلى وقت كبير فى العمليات الجراحية وتحمل نسب خطورة كبيرة على صحة وحياة المريض.
ووفقا لما ذكرته وكاله الأنباء البحرينية نجح الفريق في إجراء العملية لثلاث مرات خلال اليومين الماضيين بكفاءة عالية، عكست قدرة المركز في مواكبة آخر التطورات الطبية، حيث تعد تقنية "مايترا كليب" الجديدة، بديلاً ناجحًا عن هذه النوعية من العمليات التي تجرى لوقف الارتجاع في الصمام المايترالي، عبر عملية خطرة لفتح القلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الحالة الصحية للمرضى وفترات العلاج والنقاهة.
وقام على إجراء العملية فريق من الكفاءات الطبية البحرينية في مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وجاء هذا الإنجاز الطبي المهم في ظل ما تحققه مملكة البحرين من تطور كبير في المجال الصحي والطبي، والذي بات يحقق علامات فارقة بالإنجاز والتطور المتسارع للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية ومواكبة آخر المستجدات والتكنولوجيات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين في المملكة، على أيدي كفاءات وطنية ماهرة أثبتت مكانتها في المجال الطبي بكل اقتدار، مبرهنة على ذلك بخبرات عملية متراكمة وعلوم طبية حديثة وتقنيات متطورة، ودعم وتشجيع من قبل الحكومة الموقرة ومختلف المؤسسات الصحية والطبية في المملكة.
وتعد أمراض القلب من اخطر المراض التى قد تصيب الإنسان والتى تحصد حياه عدد كبير من المرضي كل عام على مستوى العالم كله ويسعى الباحثين والعلماء تطوير طرق جديدة لعلاج مشاكل القلب دون احداث مضاعفات كبيرة او تعريض حياه المريض للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر "مايترا كليب" أحدث تقنية لإجراء عملية إصلاح الصمام المايترالى فى القلب بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.