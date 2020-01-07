تعرف علي أهم و أبرز فوائد إكليل الجبل

أهم فوائد عشبة إكليل الجبل للجسم بشكل عام من شعر واقدام وغيرها تقدمها لك مجلة رجيم.عشبة إكليل الجبل، من منا لا يعرفها ويعرف فوائدها الكثيرة، ويجب أن نعلم أن هذة العشبة غنية بالمنافع التي تفيد المرأة بشكل خاص في الطهي، كما تعتبر عشبة إكليل الجبل من الأعشاب المفيدة أيضا للبشرة وبخاصة الدهنية وحالات حب الشباب.

كذلك تحتوي عشبة إكليل الجبل علي مادة مقلصة قوية، ومطهرة، و مضادة للفطريات، كذلك تعد عشبة غنية بالمركبات النشيطة التي تمنع الأكسدة مثل فيتامين ب 6، cineole، الكالسيوم، الحديد، وverbenon التي تطف البشرة وتشد الجلد.

قومي بزرع عشبة إكليل الجبل التي تتواجد بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، داخل حديقة المنزل، مما تساعدك علي الحصول علي فوائد كبيرة وحقيقية.

فوائد الروزماري اكليل الجبل للشعر

يساعد في عملية نمر الشعر بشكل صحي.

يعطي الشعر شكل براق ولامع.

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يساعد علي معالجة فروة الرأس من أي مشكلة مثل الفطريات وقشرة الشعر وأي مشاكل تصيب فروة الشعر.

يعمل علي تأخير ظهور الشعر الأبيض في الرأس، كما يساعد أيضا في تغميق بون الشعر بشكل طبيعي.

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