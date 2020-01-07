تعرف علي أهم أعراض وجود ديدان في الأمعاء

الدودة الشريطية أكثر أنواع ديدان الأمعاء شهرة، وتأتي عادة نتيجة أكل لحم غير مطبوخ جيداً. ويتطلّب علاج هذه الديدان تناول أدوية، فلا توجد علاجات طبيعية لها. إليك أهم أعراض وجود ديدان بالأمعاء، والتي تتطلّب زيارة الطبيب وفحص البراز:تقلصات البطن، وانخفاض الوزن، والتعب، وظهور دم بالبراز من أهم علامات وجود ديدان البطن

* تشنجات البطن من أهم أعراض وجود الديدان، خاصة إذا لم تعالجها الأدوية المعتادة لتقلصات البطن. في هذه الحالة عليك زيارة الطبيب وفحص البراز.

* من الأعراض الرئيسية للإصابة بالدودة الشريطية انخفاض الوزن لأن الدودة تأكل ما تتناوله من أطعمة.

* ظهور دم بالبراز من علامات وجود دودة شريطية ملتصقة بجدار الأمعاء.

* يصاحب آلام البطن التي تسببها الدودة الشريطية إسهال، ويظهر بيض الدودة في البراز أيضاً.

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* من الأعراض الأخرى التي تسببها الديدان: التعب والإحساس بالضعف والإنهاك العام للجسم.

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