تعرف علي أهم 5 أمراض تحميك القهوة منها

توصلت دراسة كورية جنوبية إلى فوائد جديدة لمشروب الصباح المفضل القهوة، فبالإضافة إلى استعماله منبها ومنشطا للدماغ قد يفيد أيضا في محاربة أمراض، منها ألزهايمر، ومشاكل أخرى.وأجرى باحثون من جامعة سول ومستشفى دونجتان ساكريد هارت في جامعة هاليم دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان، وتضمنت الدراسة فئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و90 عاما.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين “بيتا-إميلويد” لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يوميا، في حين ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص الذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يوميا.

ويرتبط وجود هذا البروتين بزيادة احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاما.

وبالإضافة إلى مقاومة القهوة مرض ألزهايمر وداء الشلل الرعاش “باركنسون” فإن لها فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع “ساينس ديلي” (Science daily)، حيث إنها تساعد في محاربة تراكم الدهون، وعلاج السمنة، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم.

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