تعرف علي أهم التطورات في علاج مرض الزهايمر

القاهرة - لايف ستايل
يخطط فريق مشترك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا في إيرفين، لتطوير برنامج علاجي مناعي فعّال لمرض الخرف (الزهايمر).وتأتي هذه الخطوة بعدما أجرى العلماء مؤخراً اختبارات ناجحة لهذا العلاج على الحيوانات، وهم يستعدون لبدء الاختبارات على البشر.وأوضح الباحثون في دراستهم أنّ "الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي المتراكم على مدار سنوات حياته والتي تسبب عمليات التآكل العصبي، أي في فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية".
وكشف العلماء أن "استراتيجية التعطيم المزدوج، المبنية على تقنية " MultiTEP " المبتكرة، تتضمن مواصلة تطوير تدابير لإبطاء معدل تراكم الجزيئات المدمرة، وخلق عقبات أمام التطور السريع للمرضى المصابين بالزهايمر".
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