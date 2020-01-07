تعرف علي أفضل الحميات الغذائية

تصدّرت حمية البحر الأبيض المتوسط قائمة أفضل "نظام غذائي" يمكن اتباعه خلال العام 2020، باعتبارها من أسهل الحميات، والمناسبة لمرضى السكري والوجبات الغذائية النباتية.أما حمية الكيتو المثيرة للجدل، والتي تعتمد على التخلص من الكربوهيدرات والإكثار من الدهون، فقد احتلت المرتبة 34 من أصل 35 حمية غذائية.وإليكم قائمة بأفضل الحميات للعام 2020:

حمية البحر المتوسط

تشجع على تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والسكريات والدهون المشبعة، وزيادة استهلاك الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات.

ويت ووتشرز

تركز على الأطعمة التي يتم تناولها خلال اليوم، حيث تمنح كل وجبة مجموعة من النقاط اعتماداً على قيمتها الغذائية. ويمكن لمتبعي هذه الحمية أن يأكلوا ما يشاؤون، طالما التزموا بهدفهم اليومي من النقاط.

إدارة الموارد الصحية

هي حمية عبارة عن خطة منخفضة السعرات الحرارية، وتشجع على تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

أفضل حمية لمرضى السكري: حمية داش

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مصممة لمنع أو خفض ضغط الدم المرتفع، وتشجع على تقليل كمية الصوديوم، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والألبان قليلة الدسم، مع كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات.

حمية أونرش

يشجع هذا النظام الغذائي على تناول الألياف والكربوهيدرات المعقدة، كما يوصي بممارسة التمرينات الرياضية البدنية، بالإضافة إلى تمارين التأمل واليوغا.

حمية فليكسيتاريان

يشجع هذا النظام الغذائي على أن تكون نباتياً معظم الوقت، لكن يمكن أن تسمح لنفسك بتناول اللحوم عندما تشعر برغبة في ذلك. ومع هذا، يمكن تناول وجبات طعام صغيرة في اليوم مجموع ما تضمه من السعرات الحرارية حوالي 1500 سعرة.

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