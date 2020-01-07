تعرف علي أهم أسباب مرض الناسور

يعتبر مرض الناسور من أمراض العصر الشائكة, فمن الممكن أن يظهر في أماكن متعددة بالجسم. الزميلة رشا سليمان التقت الدكتور سامي فرحات إختصاصي جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.أوضح الدكتور سامي فرحات أخصائي الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب أن الناسور عبارة عن ممر غير طبيعي والذي يمتد من داخل المستقيم إلى حول المخرج بالجلد ،

ويعاني كثيرون من الناسور جراء الخراج الذي يحتوي على قيح، إذ يتم اكتشاف المريض أعراض الناسور بعدة طرق من خلال الألم المستمر ، والحرارة إلى جانب الإفرازات برائحة رديئة ، أو نزول الدم حول المخرج.

بجانب الناسور الشرجي يوجد نوع آخر يعرف بـ الناسور العصعصي، وهو عبارة عن تجمع لكتلة من الشعر داخل كيس تُمثل عملية التهاب مزمن نتيجة انغراس الشعر بشكل غير طبيعي في الجلد في المنطقة الوسطي الفاصلة بين الفخذين من أعلى نهاية العمود الفقري (الفقرات العصعصية) .

ما الفرق بين الناسور والبواسير الناسور : يختلف عن الباسور (مفرد بواسير) تمامًا، حيث إن البواسير هي تمدد غير طبيعي في حجم الأوعية الدموية الموجودة في نهاية المستقيم وفتحة الشرج، وهي مشكلة مشابهه لمشكلات الدوالي التي تحدث في الأوعية الدموية في مختلف مناطق الجسم. أسباب حدوث الناسور الشرجي الخراج الشرجي المشكلة تبدأ عندما تحدث عدوى بكتيرية في أحد الغدد الصغيرة الموجودة في القناة الشرجية، وهذا ينتج عنه تكوين خراج يحتوي صديد في منطقة الشرج، وبعد تفريغ الخراج من الصديد سواء حدث ذلك تلقائياً أو جراحيًا، يتبقى مكان الخراج الفارغ مكونًا نفقًا مفتوحًا يكون نواة لتطور الناسور الشرجين ويعتبر الخراج الشرجي الأكثر شيوعًا بين أسباب الناسور الشرجي.

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أمراض أخرى مثل الحال في مشكلة الخراج فإن جميع الأسباب الأخرى لحدوث الناسور الشرجي تتضمن فكرة حدوث تفاعل التهابي في الأنسجة المكونة لمنطقة الشرج، مما ينتج عنه تأكل بشكل أو بآخر لهذه الأنسجة بما يسمح بتكوين نفق أو قناة غير طبيعية تصل بين تجويف القناة الشرجية وبين سطح الجلد.

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