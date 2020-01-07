صدور الحكم بحق بريطانية "كذبت" بشأن اغتصاب إسرائيليين في قبرص

لندن - لايف ستايل
حكمت محكمة قبرصية بسجن فتاة بريطانية 4 أشهر، مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها بالكذب بشأن اغتصاب شبان إسرائيليين لها جماعيا في قبرص، خلال يوليو/تموز الماضي، وعلق تنفيذ الحكم الصادر عليها لمدة 3 سنوات، وأُمرت الفتاة بدفع مبلغ 148 يورو رسوما قانونية. ويعني هذا تمكنها من العودة إلى بريطانيا، في حين احتشدت ناشطات من جماعات حقوق المرأة تعبيرا عن احتجاجهم خارج المحكمة، قبل صدور الحكم.
وقال القاضي، ميكاليس باباثاناسيو الذي أصدر الحكم في المحكمة الواقعة في منطقة فاماغوستا، للفتاة إنه منحها "فرصة ثانية".
وأدينت الفتاة البريطانية عقب محاكمتها بعد تراجعها عن ادعاء اغتصابها جماعيا من قبل 12 شابا إسرائيليا، في غرفة فندق في مدينة أيا نابا السياحية في قبرص في يوليو الماضي، وقالت إن الشرطة القبرصية أجبرتها على الاعتراف بأنها كذبت بشأن الحادثة التي وقعت في الفندق، ولكن الشرطة تنفي ذلك.
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