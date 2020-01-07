س وج كل ما تريدين معرفته عن حمض الفوليك.. يمنع بعض العيوب الخلقية بالجنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC": "تعلمين كيف تكونى بصحة جيدة قبل وأثناء الحمل، لزيادة فرصك في إنجاب طفل سليم، خططى للمستقبل من خلال الحصول على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، حمض الفوليك هو جزء مهم من التخطيط لحمل صحي".



حمض الفوليك ضرورى قبل التخطيط للحمل

ويجب على جميع النساء الحوامل أو المقبلات على الحمل استهلاك 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، بالإضافة إلى تناول نظام غذائي متنوع، للمساعدة فى منع بعض العيوب الخلقية الكبرى في دماغ الطفل (المعروف باسم عيوب الأنبوب العصبي). والنوعان الأكثر شيوعًا من عيوب الأنبوب العصبى هما: تشوه الدماغ، والعمود الفقري وهو عيب خلقي خطير لا تتشكل فيه أجزاء من الجمجمة والدماغ بشكل صحيح.

وقال المركز إن الأطفال الذين يولدون مصابين بأمراض الدماغ لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة، كما أن بعض العيوب الخلقية بالعمود الفقرى خطيرة، حيث لا ينمو فيه العمود الفقري للطفل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدى إلى بعض الإعاقات الجسدية الشديدة، وجميع النساء، خاصة أولئك اللاتى قد يصبحن حوامل، يحتجن إلى 400 مكج من حمض الفوليك كل يوم.



حمض الفوليك يمنع العيوب الخلقية

نعم، تحتاج كل امرأة إلى الحصول على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، بالإضافة إلى تناول الطعام مع حمض الفوليك من نظام غذائي متنوع، حتى لو لم تكن تخططين للحمل، وتستخدم أجسامنا حمض الفوليك لإنشاء خلايا جديدة مثل الجلد والشعر والأظافر.

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حمض الفوليك موجود فى البرتقال

تحدث عيوب الأنبوب العصبي (مثل التهاب الدماغ والشفة المشقوقة) فى الأسابيع الأولى من الحمل، في كثير من الأحيان قبل أن تكتشف المرأة أنها حامل، أيضا ما يقرب من نصف جميع حالات الحمل في الولايات المتحدة غير مقصودة، لذلك من الضرورى التأكد من حصول جميع النساء اللاتي يمكن أن يصبحن حوامل على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم، حتى لو لم يكن يخططن بنشاط للحمل.



كل ما تريد ان تعرفه عن حمض الفوليك

طريقة سهلة للتأكد من حصولك على كمية كافية من حمض الفوليك هي تناول فيتامين يومي يحتوي على 400 مكج من حمض الفوليك (تحتوى معظم الفيتامينات على الكمية اليومية الموصى بها والتي تبلغ 400 مكج من حمض الفوليك التي تحتاجها النساء)، إذا كان تناول الفيتامين يؤثر على معدتك، فحاولى تناوله مع الوجبات أو قبل النوم مباشرة، إذا كنت تواجهين مشكلة في تناول حبوب منع الحمل، فيمكنك تجربة فيتامين قابل للمضغ، وتأكدى أيضًا من تناوله بكوب كامل من الماء.



اهمية تناول حمض الفوليك

يضاف حمض الفوليك إلى الأطعمة مثل الخبز، والمكرونة، والأرز، والحبوب، ودقيق الذرة، ويستخدم دقيق الذرة في صنع الأطعمة مثل رقائق الذرة، وتحققى من الملصق الموجود على العبوة الغذائية لمعرفة ما إذا كان يحتوي على حمض الفوليك. وتحتوي بعض الحبوب على 100% من حمض الفوليك الذي تحتاجينه يوميًا.



تعرف على بعض الأطعمة المحتوية على حمض الفوليك

يمكنك أيضًا تناول نظام غذائي غني بالفولات، ويمكن الحصول على حمض الفوليك في الأطعمة مثل الفول، والبازلاء، والعدس، البرتقال، وعصير البرتقال، والبروكلي، والخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ، والخضراوات، ومع ذلك يصعب على معظم النساء الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من الفولات من خلال الطعام وحده.

وأضاف المركز أن تناول أكثر من 400 ميكروجرام من حمض الفوليك الموصى به يوميًا ليس بالضرورة أكثر فعالية في منع عيوب الأنبوب العصبي، افعل ذلك فقط إذا أوصى الطبيب بتناول المزيد يوميًا بسبب حالات صحية أخرى.