شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من الصحة السعودية .. كيف تحمي نفسك من موجات الأتربة والتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس وعدم استقراره ، وأيضا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس مع زيادة نسبة الغبار والأتربة، قدمت وزارة الصحة السعودية العديد من النصائح الصحية الهامة، والتي ينصح بالقيام بها تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبرموقعها الرسمي، أن الغبار يعتبرمن ملوثات البيئة وله العدة أضرار وذلك يرجع إلي احتوائه علي جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، ولذا يجب تجنب التعرض للغبار.



الغبار وزنصائح وزارة الصحة السعودية

وقدمت وزارة الصحة السعودية بعض الأضرار التي يتعرض الشخص لها عند التعرض للغبار، ومنها:

-الغبار يعد من أهم المسببات المؤدية للإصابة بالربو والمهيجات الشعوبية.

- يزيد الغبارمن فرص الإصابة بالتهاب الأغشية المخاطية في الأنف.

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- يزداد فرص التعرض إلي التهاب طبقات الجلد.

- التعرض لانتفاخ واحمرار سطح الجلد.

كما قدمت وزارة الصحة السعودية، بعض النصائح الصحية اللازمة والتي تساهم بشكل كبير في تجنب التعرض للإصابة بالمضاعفات الصحية الناتجة عن التعرض للغبار، ومنها:

- مع ضرورة الحرص علي إغلاق الأبواب والنوافذ تجنبا لدخول الغبارعلي المنزل.

-ينصح بالتزام المنزل خلال الغبار، وذلك تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

-ارتداء الكمامات عند التعرض للغبار للحفاظ علي صحتك، وأيضا تجنبا للتعرض لأي مضاعفات الصحية.