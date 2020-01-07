تعرفي علي أفضل نظام غذائي يحسن صحة الجنين

بمجرد حدوث الحمل يجب على الأم أن تنتبه لتناول مجموعة واسعة من الأطعمة الضرورية لصحة الجنين أثناء الحمل، حيث يصبح من الضروري اختيار الأطعمة الطبيعية قليلة الدسم، إن أمكن، وسوف تستفيد أنت وطفلك أكثر من الفواكه الطازجة والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهن، مثل الدجاج أو السمك أو الفول والعدس.•البروتين :البروتين ضروري لضمان النمو السليم لأنسجة الجنين، بما في ذلك الدماغ، كما أنه يساعد في نمو أنسجة الثدي والرحم أثناء الحمل، بل إنه يلعب دورًا في زيادة إمداد الدم لديك، مما يسمح بإرسال المزيد من الدم إلى طفلك.

• الكالسيوم:

يساعد الكالسيوم في بناء عظام طفلك وينظم استخدام جسمك للسوائل، تحتاج النساء الحوامل إلى ثلاث حصص من الكالسيوم على الأقل يوميًا.

• حمض الفوليك :

يلعب الفولات، المعروف أيضًا باسم حمض الفوليك ، دورًا مهمًا في الحد من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، هذه هي العيوب الخلقية الرئيسية التي تؤثر على دماغ الطفل والحبل الشوكي ، مثل السنسنة المشقوقة والدماغ.

• الحديد :

الحديد يعمل مع الصوديوم والبوتاسيوم والماء لزيادة تدفق الدم، وهذا يساعد على ضمان توفير كمية كافية من الأوكسجين لك ولطفلك.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف علي بعض المصادر البروتين الصحية

تعرفي على فوائد حمض الفوليك للسيدات قبل التخطيط للحمل