شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين الإصابة بحمى الضنك وتساقط الشعر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص الذين تم تشخيصهم مرضى حمى الضنك من مستوى معين من تساقط الشعر بعد انتهاء العلاج بأكمله، وفي حين أن حمى الضنك مرض استوائي معدي ناجم عن أحد القوالب النمطية الأربعة لفيروس حمى الضنك، إلا أنه يقال أيضًا إن المرء قد يتعرض لتساقط الشعر بمجرد إتمام علاج حمى الضنك.

ما هي حمى الضنك؟

حمى الضنك، والمعروفة أيضًا باسم Breakbone Fever ، هي عدوى ينقلها البعوض وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض يشبه الإنفلونزا، وقد يؤدي إلى الوفاة ، في بعض الحالات.

البعوضة المسببة لهذا المرض هي بعوضة الزاعجة التي يمكن العثور عليها في أمريكا الوسطى والجنوبية، وأجزاء من أفريقيا، وأجزاء من آسيا الاستوائية ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ووفقا لتقرير الموقع الطبى " medicalnewstoday " هناك ما يقرب من 400 مليون حالة حمى الضنك تحدث كل عام، مما يجعلها في نهاية المطاف واحدة من أكثر الإصابات شيوعا في العالم.

أعراض حمى الضنك

تظهر الأعراض عادة بعد أسبوع ، وتشمل بعض الأعراض الشائعة ،

آلام العضلات والمفاصل.

طفح جلدي يمكن أن يختفي ثم يعود للظهور.

ارتفاع في درجة الحرارة.

صداع شديد.

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ألم خلف العينين.

القيء والشعور بالغثيان.

لماذا يحدث تساقط الشعر بسبب حمى الضنك

عادة ما يأتي تساقط الشعر مع حمى الضنك، وذلك بعد بضعة أشهر من بدء المرض ويمكن أن تستمر بضعة أشهر، ويعد تساقط غير نموذجى للشعر، حيث قد يستمر لمدة تتراوح بين 6 و 9 أشهر فقط في حالة عدم وجود نوع آخر من تساقط الشعر، وهذا النوع من حالات تساقط الشعر بالكاد يستغرق 5-6 أشهر للتوقف بعد تشخيصك.

نصائح لمنع تساقط الشعر

وفيما يلي بعض الأشياء التي يمكن استخدامها لمنع تساقط الشعر بعد علاجه بحمى الضنك:

حاول استخدام شامبو معتدل:

يمكن أن يساعد استخدام شامبو معتدل كثيرًا في إنقاذ شعرك من التساقط، فإذا لم تتمكن من العثور على شامبو خفيف معتدل، فاذهب إلى أي شامبو للأطفال لأنه أكثر أمانًا من معظم أنواع الشامبو الشائعة في السوق.

زيت جوز الهند:

فهو يحفز نمو الشعرعن طريق التعمق في بصيلات الشعر، ويتم ذلك من خلال التدليك بزيت جوز الهند الذى سيزيد الدورة الدموية وبالتالي يعزز نمو الشعر.

الحفاظ على النظام الغذائي الصحى:

يلعب النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على صحة الشعر، و يمكن أن يشمل طعامك بعض العناصر مثل البيض واللوز والسبانخ والخضروات الخضراء.

مشط شعرك يوميًا:

عندما يكون شعرك أقل تشابكًا بشكل كبير، تكون فرصة تساقط الشعر أقل، ولكن لا تفعل ذلك أكثر من 5-6 مرات في اليوم.