إجراءات وقائية جديد للسيطرة على فيروس غامض في هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت السلطات في هونج كونج، الثلاثاء، قرارا بعزل المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بمرض مجهول في مدينة ووهان وسط الصين، تماشيا مع تعديل قانوني أعلنته الرئيسة التنفيذية للبلاد.

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض الغامض، تفحص هونج كونج بالفعل درجة حرارة المسافرين العائدين من الصين في المطارات ومحطات السكك الحديدية والموانئ.

ويمكن الآن عزل الأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج وهم يعانون من أعراض مثل الحمى أو السعال أو البرد كإجراء وقائي.

تعني الإجراءات الوقائية الجديدة التي أعلنتها كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، أنه يجب على المدارس وأماكن العمل أن تلتزم بعمليات تنظيف مكثفة بشكل أكبر وبمشاركة المعلومات مع الدوائر الحكومية.

وقالت صوفيا تشان، وزيرة الغذاء والصحة، في بيان: "حتى الآن لم يتم في هونج كونج اكتشاف أي حالة إصابة بالتهاب رئوي خطير يتعلق بالحالات في ووهان، لكن حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي المسجلة في ووهان يمكن اعتبارها مرضا معديا جديدا يهم الصحة العامة".