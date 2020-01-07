إيطالية تعثر على خاتم زواجها بعد 37 عاما من فقدانه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد خاتم زواج مفقود منذ أكثر من 37 عاما إلى صاحبته بعد أن عثر عليه مواطن إيطالي عن طريق الصدفة.

وعثر جيانكارلو ترافيرسو "58 عاما" أثناء سيره في بلدته باستورانا بمقاطعة ألساندريا بشمال إيطاليا، على خاتم زواج مدون عليه اسم "سيرافينا" وتاريخ 26 أبريل/نيسان 1981، المعلومتين اللتين ساعدتاه على العثور على مالكته.

وتعود قصة الخاتم إلى قبل 37 عاما، عندما فقدته سيرافينا أثناء سيرها مع زوجها في أحد شوارع ريف باستورانا لزيارة عمه، بعد سقوطه من إصبعها، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

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ورغم رحلات البحث الطويلة عنه، فإنها لم تعثر عليه مطلقا، حتى السبت الماضي، عندما اتصل بها ترافيرسو يبلغها خبر عثوره على خاتم زفافها بعد كل هذه الأعوام.

وبدأ ترافيرسو بحثه عن صاحبة الخاتم بالقرى المحيطة به ثم اتجه إلى مكاتب تسجيل البلدية، حتى حالفه الحظ في العثور عليها.

وبمجرد التأكد من مالكته، اُستدعت سيرافينا مانويلى إلى مبنى البلدية لاستلام خاتم زواجها.