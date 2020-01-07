دراسة ألمانية تحذر من شرب الشاي مباشرة بعد صب الماء المغلي عليه

برلين - لايف ستايل حذر متخصصون من المعهد الفيدرالي الألماني من مخاطر شرب الشاي مباشرة بعد صب الماء المغلي عليه، ووفقا للخبراء الشاي هو منتج طبيعي لذلك يمكن أن يحتوي على البكتيريا والعفن فضلا عن وجود بعض أنواع الجراثيم والبكتيريا مثل السالمونيلا. أوضح خبراء المعهد أن الميكروبات الموجودة في الشاي تموت فقط في درجة حرارة الغليان وخلال مدة معينة لا تقل عن الخمس دقائق، ومن جانب آخر نصح الخبراء بعدم ترك الشاي لعدة ساعات لما له من مضار على الصحة. وقد يهمك أيضًا:

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