شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل (FSH) يقيس مستوى هرمونات النمو الجنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل (FSH) أو مستويات الهرمون المنبه للحويصلة من التحاليل التى تقيس مستوى هذا الهرمون في دمك، وهو من الهرمونات الجنسية التى تنتجها الغدة النخامية، وهي غدة صغيرة تقع أسفل المخ ويلعب هرمون FSH دورًا مهمًا في التطور والأداء الجنسي، وفقاً لموقع "medlineplus"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن هذا التحليل واستخداماته.





ويساعد هرمون FSH فى النساء على التحكم في الدورة الشهرية ويحفز نمو البويضات وتتغير مستويات هرمون FSH لدى النساء طوال دورة الحيض، حيث تحدث أعلى المستويات قبل إطلاق البويضة مباشرة، وهذا ما يعرف باسم عملية الإباضة.

في الرجال، يساعد هرمون FSH على التحكم في إنتاج الحيوانات المنوية، وعادة، لا تتغير مستويات هرمون FSH لدى الرجال كثيرًا.

عند الأطفال، تكون مستويات هرمون FSH منخفضة حتى البلوغ، عندما تبدأ المستويات في الارتفاع، في الفتيات، فإنه يعطى إشارة للمبيض لصنع هرمون الأستروجين، وفى الذكور فإنه يعطي إشارة للخصيتين لصنع هرمون التستوستيرون.

يمكن أن يسبب القليل أو الكثير من هرمون FSH مجموعة متنوعة من المشكلات، بما في ذلك العقم، مشاكل الحيض عند النساء، انخفاض الدافع الجنسي لدى الرجال، والبلوغ المبكرأوالمتأخر عند الأطفال.

استخدامات تحليل هرمون FSH

يعمل هرمون FSH مع هرمون آخر يسمى هرمون اللوتين للتحكم في الوظائف الجنسية، لذلك يتم إجراء اختبار هرمون اللوتين مع اختبار FSH.

في النساء، تستخدم هذه الاختبارات في الغالب من أجل:

-العثور على سبب العقم.

-معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة في وظيفة المبيض.

-البحث عن سبب عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقفها.

-تأكيد بداية انقطاع الطمث، أو انقطاع الطمث.

في الرجال ، يتم استخدام هذه الاختبارات في الغالب من أجل:

-العثور على سبب العقم.

-العثورعلى سبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

-معرفة ما إذا كانت هناك مشكلة في الخصيتين.

-في الأطفال، تُستخدم هذه الاختبارات غالبًا للمساعدة في تشخيص البلوغ المبكر أو المتأخر.

-يعتبر سن البلوغ مبكرًا إذا كان يبدأ قبل سن التاسعة في الفتيات وقبل سن العاشرة عند الأولاد.

-يعتبر البلوغ مؤجلًا إذا لم يبدأ في سن 13 عامًا عند الفتيات وبحلول 14 عامًا عند الأولاد.

نتائج اختبار FSH

ستختلف مستويات هرمون FSH العادية، اعتمادًا على عمر الشخص وجنسه.

الذكر:

-المعدل الطبيعى للهرمون قبل البلوغ - من 0 إلى 5.0 mIU / ml (من 0 إلى 5.0 IU / L).

-أثناء فترة البلوغ - 0.3 إلى 10.0 ميكروليتر / مل (0.3 إلى 10.0 وحدة دولية / لتر).

-للبالغين - من 1.5 إلى 12.4 مللي أمبير / مل (من 1.5 إلى 12.4 وحدة دولية / لتر).

الأنثى:

-قبل البلوغ - من 0 إلى 4.0 مللي / وحدة (من 0 إلى 4.0 وحدة دولية / لتر).

-أثناء فترة البلوغ - 0.3 إلى 10.0 ميكروليتر / مل (0.3 إلى 10.0 وحدة دولية / لتر).

-النساء اللائي ما زلن في مرحلة الحيض - من 4.7 إلى 21.5 مللي أمبير / مل (4.5 إلى 21.5 وحدة دولية / لتر).

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بعد انقطاع الطمث - 25،8 حتي 134،8 ميلي أمبير / مل (25،8 حتي 134،8 وحدة دولية / لتر).

إذا كنتِ امرأة، فقد تعني مستويات FSH العالية أن لديك:

-قصور المبيض الأساسي (POI)، المعروف أيضًا باسم فشل المبيض المبكر، الذى يسبب فقدان وظيفة المبيض قبل سن الأربعين.

-متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، وهو اضطراب هرموني شائع يصيب النساء الحوامل، وهى واحدة من الأسباب الرئيسية لعقم النساء.

-بداية انقطاع الطمث أو في فترة انقطاع الطمث.

-ورم المبيض.

-متلازمة تيرنر ، اضطراب وراثي يؤثر على التطور الجنسي عند الإناث، وغالبا ما يسبب العقم.

إذا كنتِ امرأة، فقد تعني انخفاض مستويات FSH:

-المبيضين لا يصنعان ما يكفي من البيض.

-الغدة النخامية لا تعمل بشكل صحيح.

-لديك مشكلة في ما تحت المهاد، وهو جزء من الدماغ يتحكم في الغدة النخامية وغيرها من وظائف الجسم المهمة.

- نقص وزنك.

إذا كنت رجلاً، فقد تعني مستويات FSH العالية:

-تلف خصيتك بسبب العلاج الكيميائي أو الإشعاع أو العدوى أو تعاطي الكحول.

- متلازمة كلاينفلتر، وهو اضطراب وراثي يؤثر على التطور الجنسي لدى الذكور، وغالبا ما يسبب العقم.

-إذا كنت رجلاً ، فإن انخفاض مستويات هرمون FSH قد يعني أنك تعاني من اضطراب في الغدة النخامية أو تحت المهاد.

عند الأطفال، فإن ارتفاع مستويات هرمون FSH ، بالإضافة إلى مستويات عالية من هرمون اللوتين ، قد يعني أن البلوغ على وشك البدء أو قد بدأ بالفعل.

-إذا كان هذا يحدث قبل سن التاسعة في فتاة أو قبل سن 10 في صبي (البلوغ المبكر) ، فقد يكون ذلك علامة على:

-اضطراب في الجهاز العصبي المركزي.

-إصابة في الدماغ.

قد يكون انخفاض هرمون FSH ومستويات هرمون اللوتين في الأطفال علامة على تأخر البلوغ، قد يكون سبب البلوغ المتأخر:

-اضطراب المبايض أو الخصيتين.

-متلازمة تيرنر في الفتيات.

-متلازمة كلاينفلتر عند الأولاد.

- العدوى.

-نقص هرمون.

-اضطراب الأكل.