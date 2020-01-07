فوائد الكاكا...للحامل والجنين ولكن من دون إفراط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تعود زراعة هذه الفاكهة إلى الصين واليابان بعدها انتقلت إلى معظم دول العالم؛ وهي أشبه بالطماطم وتتميز بحلاوة طعمها... واحتوائها على الكثير من القيم الغذائية، لذلك فإن لها فائدة كبيرة على الحامل وجنينها معاً... ولكن يجب الاحتراس من أضرارها أيضاً. معنا الدكتورة هنادي شحته خبيرة التغذية للتوضيح. الفائدة العامة للكاكا: تحتوي على 15 في المائة من السكر، 15 في المائة بروتينات، 70 في المائة من الدهون؛ حيث تشمل اليود الذي يساعد على قتل البكتريا الضارة في الجسم، وتخفف من الشعور بالتعب والجهد، كما تخفف من الشد العضلي وتنميل الأصابع.

تقلل من الصداع بشكل كبير، وتحافظ على صحة ونضارة البشرة، كما أنها تزيد من الطاقة والنشاط لاحتوائها على السكر، وتقوي جهاز المناعة، وتقي من أمراض القلب خاصة الجلطات القلبية، وتقلل من أمراض الحساسية وتزيد من نشاط الدورة الدموية. كما أن هذه الثمرة تطهر المعدة والأمعاء، وتقوي جدار المعدة وتحميها من الالتهابات، وتقاوم انسداد الشرايين بكفاءة وفاعلية، وتنقي الجسم من السموم الضارة والأمراض المختلفة التي تتعرض لها العين.

تمنع فقر الدم، وتقلل من ضغط الدم المرتفع، والتهابات الصدر والإنفلونزا، وتعالج التهاب المثانة، وتخلص الجسم من التبول اللاإرادي، وتخفف من الإمساك، وتحد من الأمراض المتعلقة بالقلب كالنوبات القلبية، وتفيد الشعر وتمنع تساقطه. Advertisements فائدتها للحامل: هي ثمرة غنية بفيتامين a، c الهام للعظام وأسنان الجنين، وكذلك هام للكولاجين والنسيج الضام للجنين المتنامي، وفيتامينe ، b6 وكذلك الألياف الصناعية والمنجنيز والنحاس والمغنسيوم والبوتاسيوم.

فاكهة تزود الجنين بالفيتامينات والمعادن اللازمة للنمو، وتكافح مظاهر التعب والإجهاد والقلق الذي تتعرض له كل حامل، تعالج الإمساك لاحتوائها على الألياف الغذائية، وتقلل من الوزن الزائد حيث تذوب في الأمعاء مكونة مادة هلامية تنتفخ بالماء وبالتالي تشعر الحامل بامتلاء المعدة والشبع. تحتوي الكاكا على المركبات العضوية التي تشمل الكاتيكين وحمض البيتولينيك ومختلف المركبات الكاروتينويدية التي تقع داخل مجموعة b من الفيتامينات، كما أنها تخفض من ضغط الدم المرتفع الذي يصيب العديد من الحوامل، وتقي من فقر الدم -الأنيميا- لغناها بالحديد.

تعزز صحة الحامل وصحة الرؤية والعين، وتنظم الدورة الدموية وتحسن عملية الهضم وصحة الجهاز المناعي، وتخفض الكولسترول في الدم، وتزيد عملية التمثيل الغذائي وصحة العظام... وتحد من الالتهابات وتقي من السرطان أيضاً. الأضرار: الإفراط في تناول الكاكا يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ؛ لذا عليك بتجنبها إن كنت تعانين من انخفاض ضغط الدم؛ كما أنها تزيد من نسبة السكر في الدم لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر، ولهذا لا ينصح للحامل المريضة بالسكر تناولها.

كما تحتوي ثمرة الكاكا على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والتي بدورها تساعد على تراكم السعرات على شكل دهون بالجسم، وتناولها بكثرة يزيد من اضطرابات الجهاز الهضمي.

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