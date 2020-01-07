كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - تعرفي على التغييرات التي تحدث خلال الشهر الخامس من الحمل، ونناقش التغيرات الجسدية والعاطفية والزيارات الطبية، وشكل الجنين في الشهر الخامس، فهل تشعر الحامل بركل الجنين في الشهر الخامس.



شكل الجنين في الشهر الخامس:

يقول الدكتور فيصل محمد استشاري النساء والتوليد، إنه خلال الشهر الخامس من الحمل، يصبح طفلك أكثر نشاطاً، وغالباً في المساء. قد تكونين قادرة على رؤية طفلك يتحرك ثم الركل في بداية هذا الشهر. بحلول نهاية الشهر، يستقر طفلك في نمط منتظم من النشاط والنوم. قد تجدين أن الطفل يكون أكثر نشاطاً عندما تحاول الراحة.

شكل الجنين في الشهر الخامس وطوله:

يتطور كثيراً نمو الجنين خلال كل شهر ويزداد حجم بطن الأم وذلك مع ازدياد حجم ووزن الجنين، فكيف يكون شكل الجنين خلال الشهر الخامس من الحمل، وهو الأسبوع الثامن عشر، يبلغ طول الجنين خلال الشهر الخامس من الحمل نحو 14 سنتيمتراً، أما وزنه فيبلغ نحو 141 غراماً، قد تشعر الحامل خلال هذا الأسبوع بتحرك الجنين وركلاته حول الرحم، كما ﻿تستطيع الحامل أن ﻿ترى الجنين وهو يتثاءب خلال خضوعها لفحص بالموجات فوق الصوتية، إضافة إلى ذلك، يتطور خلال هذا الأسبوع الجهاز المناعي عند الجنين.



التغيرات الجسدية في الشهر الخامس من الحمل:

قد تشمل الأعراض الجسدية لهذا الشهر للحامل:

Advertisements

إعياء

الإمساك

حرقة من المعدة

انتفاخ البطن (الغاز)

احتقان الأنف أو نزيف الأنف

نزيف اللثة

زيادة الشهية

كاحلان متورمان

آلام القدمين

توسع الأوردة

إفرازات مهبلية بيضاء

علامات التمدد

ضيق التنفس

آلام الظهر

تغير وتصبغ الجلد

الذهول

في بداية هذا الشهر، سيبدأ معدل ضربات القلب في الزيادة من أجل توفير المزيد من الدم لتلبية متطلبات الأوكسجين لطفلك. ستبدأ بثقلك على الأرداف وكذلك بطنك. تذكري أن تستمري في ممارسة تمرين خفيف طوال فترة الحمل

.

زيارتك الطبية في الشهر الخامس من الحمل:

ستكون الزيارة الطبية لهذا الشهر مماثلة لتلك التي في الأشهر السابقة، سيفحص مزود الرعاية الصحية الخاص بك ما يلي:

وزن

ضغط الدم

بول

نبضات الجنين

حجم وشكل الرحم

ارتفاع الجزء العلوي من الرحم الخاص بك

تورم الكاحلين أو القدمين، خاصة إذا كان مصحوباً بصداع أو تغيرات بصرية أو ألم بطني، مما قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل.

الفحوصات الطبية في الشهر الخامس من الحمل:

قد يُعرض على بعض النساء المعرضات لخطر كبير اختبار يسمى تسمم الدم؛ للتأكد من تشخيص تشوهات الكروموسومات، أو متابعة حالة الجنين إذا كانت هناك مشكلة محددة قبل الولادة. في هذا الاختبار، يتم إدخال إبرة مجوفة من خلال جدار البطن الخاص بالأم في الوريد السري، بالقرب من المشيمة، ويتم سحب عينة من دم الطفل، يتم هذا الاختبار فقط بعد الأسبوع 18 من الحمل، للتأكد من أن الأوعية الدموية كبيرة بما يكفي لسحب الدم.