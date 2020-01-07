الفوائد الصحية لرجيم الصيام المتقطع

رجيم الصيام المتقطع، يُعرف هذا النظام الغذائي بحمية 16/8، حيث يسمح لك بتناول اي شيء خلال 8 ساعات و الصيام لمدة 16 ساعة.

تؤكد الدراسات أن اتباع نظام غذائي لمدة 8 ساعات يقلل من ضغط الدم والكوليسترول السيئ ويقلل من خطر حساسية الأنسولين التي تعد احد اسباب زيادة الوزن.

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رجيم الـ 8 ساعات فعالة للغاية فيما يتعلق بفقدان الوزن، كما أنها لا تمنعكِ عن تناول أطعمة معينة، مثل نظام الكيتو الذي يمنع النشويات، أو الأنظمة الأخرى التي تقلل عدد السعرات الحرارية اليومية إلى حد يشعركِ بالجوع طوال الوقت، فقط ينحصر الأكل خلال ثمانِ ساعات فقط، مع السماح بتناول الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية، خلال ساعات الصيام.

بالإضافة إلى فوائد حمية الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، فإن هناك فوائد صحية أخرى تجعل من هذه الحمية الخيار الأفضل بين مختلف أنظمة



1-الصيام المتقطع أسهل من الرجيم

الصيام بشكل متقطع أسهل من اتباع نظام غذائي مُقيد. الصيام المتقطع يكسر رتابة تناول نفس الأطعمة بنفس الكميات.



2- يعزز التمثيل الغذائي

الصيام المتقطع هو أحد أكثر الطرق فعالية لإنقاص الوزن لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، لأن كمية الطعام منخفضة السعرات الحرارية وعالية السعرات الحرارية تبقي الخلايا تعمل بشكل جيد.



3- يحمي صحة القلب

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الصيام المتقطع هو وسيلة رائعة لتفتيت الدهون ، وبالتالي، يساعد على تحسين صحة القلب، كشفت دراسات أنه من خلال ممارسة حمية الصيام المتقطع تمكن عدد من مرضى السمنة من إنقاص الوزن وتقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.



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4- يُحسن حساسية الانسولين

يساعد الصيام المتقطع أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين، مما يُحسن أيض الجلوكوز، من ثم يتوقف الجسم عن الشعور بالجوع طوال الوقت.

5- يمنع نمو خلايا السرطان

أظهرت دراسات أجريت على الفئران أن الصيام المتقطع قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق زيادة تأثير مضادات الأكسدة والحد من نمو خلايا السرطان. ومع ذلك ، هناك حاجة لمزيد من الدراسات الإنسانية لمزيد من التأكيد.

6- يحمي وظائف الدماغ

يساعد الصوم المتقطع على تحسين الوظيفة الإدراكية وحماية المخ من الالتهابات وتلف الخلايا، كما يساعد في تحسين الذاكرة ما يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. أن يساعد أيضًا الصوم المتقطع في حماية الدماغ من الضمور والخلل الوظيفي.



7- يقلل من الالتهابات ويساعد على ضغط الدم

قد يساعد الصيام المتقطع أيضًا في تقليل الالتهابات المسببة لكثير من الأمراض وضعف الوظائف الحيوية في الجسم، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يساعد الصيام بشكل متقطع في خفض ضغط الدم.



8- يخفض مستويات الكولسترول السيئ

الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الضار، كما أنه يقلل من مستويات الدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية هي الدهون الموجودة في الدم ، ومستوياتها المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

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