شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تخفّف الرغبة في الحلوى.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 السكريات والحلوى نقطة الضعف لدى كثيرين ممن يرغبون في التخسيس واستعادة الرشاقة، فبحسب ما كشفته الدراسات، يؤثّر تناول السكريات على خلايا الدماغ بالطريقة نفسها التي يؤثر بها الهيروين، مع فارق تأثير الجرعة أو الكمية، لكن تظل الآلية واحدة، ويظل اشتهاء الحلويات يتجدد، لتتغلّب على ذلك يمكنك الاعتماد على أكل فواكه معينة لكبح هذه الرغبة التي تتشابه مع الإدمان.

ويتسلل السكر إلى الأطعمة والمشروبات بشكل كبير بسبب المأكولات المصنّعة والمشروبات الغازية والعصائر. فعبوة الصودا تحتوي على أكثر من 20 غراماً من السكر، بينما تفيد التوصيات بأن الحد الأقصى الصحي للمرأة من السكر 24 غراماً في اليوم، والرجل 36 غراماً. فواكه تخفّف الرغبة في الحلوى: * البرتقال. * الجريب فروت. Advertisements * الخوخ (البرقوق). * البطيخ. * الأفوكادو. * الكيوي. * الدرّاق. * التوت.

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