سحر العوبد تسطر التاريخ لـ"أم الألعاب" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الفترة العصيبة التي مر بها اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بتولي سحر العوبد رئاسة الاتحاد، لتصبح أول سيدة إماراتية تتولى رئاسة اتحاد رياضي في الدولة، وتبدأ تسطير تاريخ جديد لـ"أم الألعاب" في الإمارات.

وعلى الرغم من قصر الفترة التي ستتولى العوبد فيها رئاسة الاتحاد، والتي تمتد حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، فإنها استطاعت أن تكتب لنفسها وللمرأة الإماراتية إنجازا جديدا في القطاع الرياضي بمجرد توليها هذا المنصب، قبل أن تبدأ في التحرك لتحقيق طموحاتها وأحلامها خلال الفترة المقبلة في تطوير اللعبة.

وشهد اتحاد "أم الألعاب" في الإمارات فترة عصيبة أبعدته عن هدفه الحقيقي في دعم الأندية واللعبة والترويج لها وإقامة البطولات، وتحول لساحة للخلافات بين الأعضاء، إلا أن العوبد بدأت مجددا في إعادة الحياة له.

وتقول العوبد: "إن أهم أولوياتها في عام 2020 ترتيب البيت من الداخل في الاتحاد، لتجهيزه من أجل تحقيق نقلة نوعية كبيرة في ألعاب القوى الإماراتية في المستقبل القريب، من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة".

وأضافت، في تصريحاتها لوكالة أنباء الإمارات، أنها تعمل مع الأعضاء على إعداد المنتخبات للمشاركات الخارجية بكل المحافل، والعمل مع الأندية على توسيع قاعدة الممارسة لاستيعاب مواهب وكفاءات جديدة.

إضافة إلى ذلك، فإنها ستسعى لوضع التصور المناسب لتطبيق قرار رئيس دولة الإمارات بضرورة الاستفادة من فئات مواليد الدولة، والمقيمين، وحملة المراسيم، وأبناء المواطنات في المسابقات المحلية، فضلا عن تعزيز وتطوير العلاقة بين الاتحاد والمجالس الرياضية، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

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وتابعت العوبد: "من أول يوم تم اختياري فيه لرئاسة الاتحاد في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت أنا وزملائي العمل على تحقيق أهدافنا، ووجدنا دعما كبيرا من أندية الدولة، واتحاد ألعاب القوى من الاتحادات المحظوظة لأن الدولة بها 22 ناديا تنشط في مسابقاته المختلفة".

وواصل: "كثرة عدد الأندية تجعل القاعدة التي يمكن البناء عليها موجودة، والأندية هي التربة الخصبة التي نستمد منها الطاقات لتحويل الآمال والطموحات إلى إنجازات".

وزادت رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى: "من أول يوم بدأنا نتواصل مع الجهات المعنية كافة بالدولة وخارجها، ونجحنا في تعزيز علاقاتنا مع المجالس الرياضية واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، والاتحادين الآسيوي والدولي، وعملنا كذلك على ترتيب البيت من الداخل، ومن أول يوم تولينا فيه المسؤولية أقمنا 4 بطولات لاختراق الضاحية حتى الآن".

وتابعت: "من بداية شهر فبراير/شباط المقبل، سنبدأ منافسات الميدان والمضمار للمسافات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، عدو وجلة وقرص ورمح وباقي الألعاب، وستستمر تلك المنافسات والبطولات حتى نصل إلى كأس رئيس الدولة في نهاية أبريل/نيسان المقبل".

وعن المشاركات الخارجية المقبلة ختمت سحر العوبد بالقول: "اعتمدنا خطة المنتخبات، حيث إننا سنشارك في البطولة الآسيوية التاسعة للصالات في فبراير/شباط المقبل بالصين، وسيتم تشكيل المنتخب خلال الشهر الحالي وإعداده لتلك المشاركة".