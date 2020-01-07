التوتر يصيب الأطفال بالقولون العصبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصيب آلام البطن كثيرا من الأطفال، وهو ما قد يشير إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، خاصة إذا كانت الآلام متكررة وفي نطاق السرة ومصحوبة بأعراض مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن متلازمة القولون العصبي تهاجم الأطفال بسبب فرط حساسية الأعصاب في نطاق البطن، مشيرة إلى أنها تحدث بسبب التوتر النفسي.

وأوضحت أنه يتعين على الوالدين استشارة الطبيب للتحقق من إصابة الطفل بمتلازمة القولون العصبي، واستبعاد أي أمراض أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية.

وتابعت: "يتمثل العلاج في العلاج السلوكي وتقنيات الاسترخاء، مع إمكانية تناول بذور قطونة أو مالتوديكسترين؛ لحماية جدار الأمعاء الحساس من التهيج".