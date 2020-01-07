شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الفقاعات في الهند..مئات الأورام تغطي جسده بالكامل وسخرية البشر لا ترحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت جريدة " ديلى ميل" البريطانية حالة رجل هندي يبلغ من العمر 65 عام، يغطى كامل جسده مئات الأورام التى تبدو وكأنها فقاعات توحى بعدم وجود علاج لها، ووفقا لما أوردته التقارير فأنه يعانى من السخرية المستمرة من مظهره نتيجة الأورام التى تغطى جسده، ومنها أحد الأورم التى تقع فى قدمع وتزن حوالى 25 كيلوجرام.

يقول بيسوي من العمر 65 عامًا في ولاية أوديشا، إنه يعامل بشكل أسوأ من "حيوان طائش قذر" من قبل ما يعرفه أو يراه، وأصبح مقيدًا بالمنزل بسبب حالته، وتجنب مغادرة منزله خوفًا من التعرض للسخرية، حيث بدأت هذه الفقاعات فى الظهور قبل حوالي 15 عامًا، ولكن سرعان ما دمرت جسده بالكام ، مع تغطية جفونه أيضا.



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وأضاف: معظم الناس يتصرفون معى بشكل غريب جدا من حولي، لا أحد يحب النظر إلي أو يجري بالقرب مني، الناس يعتقدون أنني سوف أصيبهم بشئ معدى.

يعتقد الأطباء أنه يعاني من الورم العصبي الليفي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى نمو الكتل على طول الأعصاء وقام العلماء بتصنيف الاضطرابات إلى عدة أنواع فرعية، واعتمادًا على نوع الورم العصبي الليفي، يمكن أن يتسبب في فقدان السمع والتوازن ومشاكل الرؤية والنمش على الجلد.

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يعاني ما يقدر بنحو 100000 أمريكي من الورم العصبي الليفي، ولا يعرف العلماء كيفية منع الورم العصبي الليفي من النمو، وغالبًا ما يوصى بالجراحة لإزالة الأورام المعرضة لخطر الإصابة بالسرطان لعدم وجود علاج طبى متاح في الوقت الحالى.



رجل الفقاعات بالهند

ما هو الورم العصبي الليفي؟

الورم العصبى الليفي هو مجموعة من الحالات التي تسبب نمو الكتل على أغطية الأعصاب، وهناك نوعان رئيسيان منهم ، النوع الأكثر شيوعًا هو النوع 1 أو NF1.ويصيب حوالي شخص واحد في 3000 إلى 4000. ليس هنالك علاج معروف له حتى الآن.

NF وينتج عن طفرة في أحد الجينات، ونصف الأشخاص الذين لديهم NF ليس لديهم تاريخ عائلي من الحالة، وهذا ما يسمى طفرة جينية عفوية، بينما سيكون النصف الآخر من الناس ورثت NF من والدتهم أو والدهم.

يتأثربعض الذين يعانون من الورم العصبي الليفي، والتي عادة ما تظهر خلال فترة المراهقة، وتظهر هذه أولاً على الجلد كعلامة أرجوانية، قبل ظهورورم ليفي صغيرعلى الجلد، كما يمكن أن تنمو على طول الأعصاب الأعمق داخل الجسم، والتي يمكن أن تكون مؤلمة، كما يمكن أن يزداد عدد الكتل خلال حياة الشخص.

لا يوجد علاج لمنع ظهور الكتل فى الوقت الحالى، على الرغم من أنه يمكن في بعض الأحيان استخدام الجراحة أو العلاج بالليزر لإزالتها.