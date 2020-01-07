صحة ورشاقة

ما هو أكثر سؤال طبي بحثًا خلال 2019؟!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

لجأ أكثر من 93 مليون شخص إلى "دكتور جوجل" خلال عام 2019، وذلك عبر محرك البحث الأمريكي الشهير، للحصول على الاستشارة والمعلومة الطبية.

 

وكشف "جوجل" عن أكثر سؤال طبي، تم البحث عنه خلال 2019، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

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 وجاء سؤال "كيفية ضغط الدم" في مقدمة الأسئلة الطبية التي طرحت على "دكتور غوغل" خلال 2019، وهذا ليس غريبا، لأنه من أكثر الأعراض الصحية شيوعا وتزايدا، حيث يتأثر عدد متزايد من الأشخاص دون سن 40 به.

 

وتتمثل "الوصفة المثالية" لخفض ضغط الدم في فقدان الوزن، وممارسة ، والتقليل من الملح في الطعام، والعمل على الحد من التوتر، وتناول نظام غذائي صحي يحتوي على كمية أقل من الصوديوم والبوتاسيوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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