السجائر الإلكترونية أخطر مما تظنون.. لهذا السبب!

الثلاثاء 7 يناير 2020

أظهرت نتائج دراسة أميركية حديثة النشر، أن تدخين السجائر الإلكترونية يرفع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة في الرئة، أو التضخم، بمعدلات عالية.



وتمتاز الدراسة التي نشرها الباحثون في الدورية الأميركية "للطب الوقائي" العلمية، بكونها إحدى الدراسات القليلة جدا التي تفحص أضرار استخدام السجائر الإلكترونية، على المدى الطويل.

وجاءت الدراسة لكي تنفي ما يُروج عادة للسجائر الإلكترونية، بكونها "بديل" أكثر أمنا من التبغ وكوسيلة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وخلُصت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تزيد من خطر أمراض الرئة بنسبة الثُلث بالمقارنة بأولئك الذين لم يدخنوا أو يستخدموا السجائر الإلكترونية قط. وكان الخطر أكبر بين البالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية والتبغ كليهما.

ويجيء البحث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة استفحال استخدام السجائر الإلكترونية بين الشبان والشابات. ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم أكثر من 27.5 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية ارتفاعا من 20.7 بالمئة في 2018.

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وقال كبير الباحثين ستانتون جلانتز مدير مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، في مقابلة: "يجري الترويج للسجائر الإلكترونية على أنها غير مضرة ولكنها ليست كذلك".

واستخدم جلانتز وزملاؤه بيانات 32 ألف بالغ شملهم بحث التقييم السكاني للتبغ والصحة الذي أجرته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والذي يتتبع عادات استخدام السجائر الإلكترونية والتبغ بالإضافة إلى تشخيص أمراض الرئة في الفترة ما بين 2013 و2016.

وفي بداية الدراسة لم يكن أحد يعاني من أمراض في الرئة. وبعد مرور ثلاث سنوات وجد الباحثون أن من استخدموا السجائر الإلكترونية زاد خطر إصابتهم بأمراض مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية أو تضخم الرئة أو الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع من لم يدخنوا التبغ ولم يستخدموا السجائر الإلكترونية قط.

أما الذين كانوا يدخنون التبغ فقد زاد خطر إصابتهم بمرض مزمن في الرئة مرتين تقريبا مقارنة بمن لم يدخنوا قط. ووجدت الدراسة أن الخطر كان أكبر ثلاث مرات بين من استخدموا التبغ والسجائر الإلكترونية معا.

وقال جلانتز: "كان الجميع، بمن فيهم أنا، يعتقدون أن السجائر الإلكترونية مثلها مثل سجائر التبغ لكنها ليست بنفس القدر من السوء، وأنك إذا استعضت عن بعض السجائر المعتادة بسجائر إلكترونية لربما كان الأمر أفضل... لكن تبين أن الأمر أسوأ. السجائر الإلكترونية تُشكل مخاطر فريدة فيما يتعلق بأمراض الرئة".