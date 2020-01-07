شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون أستراليون يطوّرون بطارية هاتف ذكي تستمر لـ5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكر عدد من الباحثين الأستراليين تقنية جديدة لتشغيل بطاريات الهواتف الذكية ذات قدرة عالية جدًا، ويمكنها العمل بشكل متواصل لمدة خمسة أيام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن هذه البطاريات الجديدة تستخدم كبريتًا منخفض التكلفة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة في تكنولوجيا البطاريات نظرًا لكثافة الطاقة العالية، والتي تمكنها من تشغيل مركبة كهربائية لقيادة أكثر من 620 ميلًا.

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وقدم فريق البحث الأسترالي المسؤول عن العمل براءة اختراع للتكنولوجيا، التي يمكن أن تتفوق على الشركات المصنعة للبطاريات الرائدة بأكثر من أربع مرات إذا تم تسويقها.

لكن على الرغم من أن البطاريات التي تعمل باستخدام الليثيوم والكبريت يمكنها تخزين 10 أضعاف الطاقة التي تخزنها البطارية التقليدية، إلا أنه تواجه فريق العمل مشكلة تتمثل في أنها تفقد قدرتها على الشحن بشكل كبير في حال شحنها بشكل متكرر أو قبل نفاد الطاقة، حيث تؤدي عملية تكرار الشحن إلى زيادة حجم أقطاب البطارية ومن ثم فسادها.

ويعمل فريق البحث خلال المرحلة الراهنة على التغلب على هذه المشكلة من خلال إنشاء رابط بين جزيئات الكبريت.