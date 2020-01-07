اليابان تصدر مذكرة اعتقال بحق زوجة كارلوس غصن بعد فراره

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن ممثلي الادعاء أصدروا، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان"، لاتهامها بالشهادة الزور، وياتي ذلك بعدما فرّ زوجها في نهاية ديسمبر/كانون الأول بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، قد قال في وقت سابق إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج غصن من اليابان، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف، وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة.

وأمس الاثنين حصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، على صورة للصندوق الذي اختبأ فيه كارلوس غصن، من أجل الهروب من اليابان إلى تركيا، قبل أن يغادرها صوب وجهته النهائية في لبنان، وتكشف الصورة أن غصن المتهم بقضايا فساد في اليابان، جرى تهريبه في صندوق يستخدم عادة لشحن المعدات الموسيقية مثل مكبرات الصوت خلال المهرجانات الفنية، وأورد المصدر، أن ثقوبا جرى إحداثها في أسفل الصندوق حتى تتيح لغصن أن يتنفس، خلال نقله إلى مطار في أوساكا، وسط البلد الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أن أن السلطات اللبنانية أكدت في وقت سابق أنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن، وإنه دخل البلاد بصورة قانونية، غير أن مسؤولا أمنيا لبنانيا بارزا قال إن لبنان لا يسلم مواطنيه

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