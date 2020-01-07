أميرة النرويج "مارثا لويز" تكسر صمتها بشأن انتحار زوجها السابق

كسرت الأميرة النرويجية، مارثا لويز صمتها حيال انتحار زوجها السابق، أري بيهن يوم عيد الميلاد، وأشادت به على الإنترنت.وشاركت الأميرة مارثا لويز، 48 عاما، صورة لأري على "إنستغرام" جنبا إلى جنب مع صورة لجنازته التي أقيمت في أوسلو يوم الجمعة. وكان قد تزوج الاثنان في عام 2002 وانفصلا في عام 2017 ولديهما ثلاث بنات هن أنجيليكا، 16 عاما، وليا إيزادورا، 14 عاما، وإيما، 10 أعوام.

وكتبت مارثا على "إنستغرام" إنها وأطفالها قد تُركوا "في ألم عميق وحزن" بعد وفاته، قائلين إن العائلة كانت تتطلع لقضاء عيد الميلاد معا. وأضافت مارثا: "عزيزي آري، كان من المفترض أن نكون معا في عيد الميلاد ونحتفل، كنا جميعا نتطلع إلى ذلك، نشعر بالحزن والأسف الكبير لفقدانك أنت فقط، لأنك كنت والدا دافئا ومضحكا وحكيما وجيدا لدرجة أنهم سيفتقدونك كثيرا ". وأضافت: "نحن نفتقد التعليقات المضحكة، وجهات نظرك الجميلة، لهجتك الشعرية، مجاملاتك الفضفاضة، والحب الكبير الذي كنت تمنحه". وقالت: "اليوم كنت فخورة بهم، ولكن الآن يوجد فراغ في المكان الذي كنت فيه، لأنه لا يمكن لأحد أن يحل محلك في حياة الفتيات الجميلات".

وواصلت حديثها عن معركة آري العقلية، قائلة: "لقد أخذك المرض أكثر فأكثر، لفترة طويلة، رأيناك تختفي تدريجيا، لكننا تمسكنا بالاعتقاد بأن كل شئ سيسير على ما يرام، قاتلت عائلتك من أجلك، لقد كانوا هناك من أجلك ليلا ونهارا". وتابعت: "سنظل مفتقدينك بالشدة، آري، أشعر بالحزن لأنك لم تفهم أبدا مدى حبك".

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كان بيهن البالغ من العمر 47 عاما قد نشر أول كتاب له بعنوان "حزين كالجحيم" في عام 1999، وهو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي ترجمت للعديد من اللغات. وكتب بيهن أيضا العديد من الروايات والمسرحيات، وفي عام 2018 نشر كتابه الأخير "جحيم"، الذي شرح فيه صراعه مع قضايا الصحة العقلية.

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وكانت الأميرة مارثا لويز قد أعلنت عن علاقة جديدة مع رجل أمريكي وهو شامان دوريك، 44 عاما في مايو الماضي، جاء ذلك بعد عامين من طلاقها من زواجها الذي استمر 15 عاما.في ذلك الوقت، كتبت: "لقد جعلني أدرك أن الحب غير المشروط موجود فعليا على هذا الكوكب، ولهؤلاء الذين يشعرون بالحاجة إلى النقد، ليس من حقك أن تختار لي أو أن تحكم علي، أنا لا أختار شريكي لإرضاء أي منكم أو المعايير أو المربعات التي تضعونها في عقولكم لكي أكون فيها".

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