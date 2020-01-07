أهم وأفضل النصائح للحصول على صحة جنسية جيدة

يشعر كثيرون من الرجال بضعف في مستوى القدرة الجنسية دون وجود أسباب واضحة، وغالبًا ما تتأثر العلاقة الحميمة بالناحية النفسية للرجل والناحية العضوية إذا كان يعاني مشكلة ما، بالإضافة إلى ذلك يبقى أسلوب الحياة عاملًا ضروريًا للصحة الجنسية.

قال الدكتور عمرو عبد الرحيم، استشاري طب وجراحة أمراض الذكورة والعقم بكلية طب قصر العيني، إن هناك عدة نصائح ضرورة يجب الاعتماد عليها للحصول على صحة جنسية جيدة، وترتكز تلك النصائح على نوع الطعام وممارسة الرياضة بالإضافة إلى بعض السلوكيات التي يجب تجنبها.

العادة السرية

على الشباب عدم ممارسة العادة السرية بإفراط، وهي لا تؤثر على النظر ولا تضعف الركب كما يشاع عنها، ولكن مع تأخر سن الزواج في المجتمع واعتياد الشباب على ممارسة العادة السرية هذا يجعلهم يعتادون على درجة معينة من الحكة توصلهم للنشوة الجنسية وهذه الدرجة لا تتوفر في المهبل الخاص بالزوجة ما يجعله عند الزواج لا يكون سعيدًا.

التدخين والكحوليات

يجب التوقف عن التدخين بكل أنواعه سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا بما في ذلك تدخين الشيشة وغيرها، لأنه يضر بالصحة الجنسية بشكل يمثل خطورة حقيقية على المدخنين، كما يجب الكحوليات بأنواعها لأن تأثيرها مدمر ويسبب مشكلات كبيرة.

الأطعمة والمشروبات

يجب تقليل تناول النشويات والسكريات، وزيادة تناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر لاحتوائها على سكريات، والاعتماد على طبق السلطة كوجبة ضرورية، وتناول المكسرات، والقليل من الأرز.

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الرياضة

يفضل التردد على الجيم، وممارسة رياضات خفيفة مثل المشي يوميًا، إلى جانب أداء تمارين بسيطة مثل: الضغط، العُقلة، البطن، الاسكواتس.

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