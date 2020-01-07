شكرا لقرائتكم خبر عن إيه هو التليف الكيسى ولماذا يجعل العرق أكثر ملوحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سبق لك أن سمعت عن التليف الكيسى؟ هل تعلم ما هو تأثيره على مذاق بشرتك؟ التليف الكيسى هو مرض وراثى يصيب الغدد العرقية، ويسبب تغيرا فى الطريقة التى يصنع بها الجسم المخاط والعرق، مما يتسبب فى تلف الرئتين والجهاز الهضمى وعمل بعض أجزاء الجسم الأخرى.

ويسبب التليف الكيسى تغيرات فى المخاط والعرق والعصارات الهضمية، وذلك عن طريق التأثير على الخلايا التى تنتجها، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" عادة ما تكون طبيعة هذه السوائل رقيقة، لكن المصابين بالتليف الكيسي لديهم جين يحول هذه الإفرازات إلى مستوى سميك ولزج.

ونتيجة لذلك تسد هذه الإفرازات السميكة واللزجة الأنابيب والقنوات والممرات الأخرى فى الرئتين والبنكرياس.

ولا يمكن علاج هذه الحالة تمامًا، لكن من الممكن تخفيف المخاط مع تحسين إفراز اللعاب من خلال التغذية الجيدة، يجب على المريض تناول نظام غذائى صحى لمنع هذا المرض من التدهور.

أعراض التليف الكيسى

وتعتمد علامات وأعراض التليف الكيسى على شدة المرض، وقد تزداد سوءًا أو تتحسن مع مرور الوقت، وقد لا يعانى بعض الأشخاص من الأعراض حتى مرحلة المراهقة أو البلوغ، وفيما يلي الأعراض الشائعة للحالة.

الشخص المصاب بالتليف الكيسى يكون لديه أعلى من المستوى الطبيعى من الملح فى عرقه.

الجلد يكون مالحا للغاية بحيث يمكن للوالدين تذوق الطعم المالح عندما يقبلون أطفالهم مثلا .

يؤثر التليف الكيسى فى الغالب على الجهاز التنفسى أو الجهاز الهضمى.

من المرجح أن يكون لدى البالغين المصابين بالتليف الكيسى أعراض غير نمطية، مثل التهاب البنكرياس والسكرى والعقم.

قد تسبب الحالة أيضًا أعراضًا في الجهاز التنفسي بما في ذلك:

الصفير.

ضيق التنفس.

الإمساك.

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انسداد معوي.

التهاب الرئة المتكرر.

سعال مستمر ينتج البلغم السميك.

انسداد الأنف.

رائحة كريهة فى البراز.

علاج التليف الكيسى

يعتمد العلاج على نوعيات الطعام التي تتناولها عندما يكون لديك التليف الكيسى، فيجب أن يكون النظام الغذائى غنيًا بالفيتامينات والمعادن والحديد، وفيما يلي قائمة الأطعمة التي يجب تناولها في هذه الحالة:

الشوكولاتة الداكنة.

زيت الزيتون.

منتجات الألبان.

جوز.

البيض.

السمك.

الفواكه العنبية مثل فراولة ، مانجو ، برتقال ، موز ، مشمش ، خوخ .

الخضروات الخضراء مثل السبانخ ، اللفت ، البروكلي ، الجرجير .