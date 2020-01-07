شكرا لقرائتكم خبر عن اغرب حالات الإدمان .. سيدة بريطانية تتعاطى" بودرة التلك " منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من حالات الادمان الغريبة التى يلجأ إليها من يقبلوا على تعاطى المخدرات، ولكن هناك حالات أغرب من إدمان المواد المعروفة بجدول المخدرات، وأغرب تلك الحالات بطلتها سيدة فى العقد الخامس من عمرها تهوى تعاطى بودرة التلك المخصصة للعناية بالأطفال حيث تتعاطى عبوة كامله تبلغ حجمها 200 جرام يوميا بسبب شغفها "الغريب" الذي كلفها 8000 جنيه إسترليني على مدار 15 عامًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية بدأت قصة ليزا أندرسون والتى تبلغ من العمر 44 عاما، تناول مسحوق بودرة التلك بعد ولادة طفلها الخامس قبل 15 عامًا عندما شعرت بالحاجة الملحة للقيام بذلك أثناء تجفيف ابنها بعد الاستحمام، اشتد شغفها بتعاطى بودره التلك والآن تعترف بان الأمر وصل بها أن تتعاطى بودرة التلك على الجزء الخلفي من يدها كل 30 دقيقة، وعندما تستيقظ عدة مرات أثناء الليل لتناولها.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" قالت تلك السيدة ذات الحاله الغريبة أنها أنفقت ما يقدر بنحو 8000 جنيه إسترليني على التهام بودرة الأطفال وتكلف حوالي 10 جنيه إسترليني في الأسبوع، مؤكده ان اأول فترة استطاعت السيطرة على نفسها والابتعاد عن بودرة التلك كانت لمدة يومين فقط وعادت إلى ادمانها مرة أخرى لعدم قدرتها فى التغلب على نفسها.

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احتفظت "أندرسون" بسرها المعتاد لمدة عقد قبل أن تثق في شريكها السابق، الذي تساءل عن سبب استمرارها في التسلل إلى الحمام، ولكنها الآن أصبحت أكثر شجاعة وقررت اللجوء إلى طبيب نفسى للحصول على مساعدة مهنية بعد أن أخبرها الأطباء أنها قد تكون مصابة بمتلازمة البيكا.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" متلازمة البيكا تعنى الإصابه باضطرابات الأكل والتى تجبرها على تناول المواد غير الغذائية، مثل الطلاء والغبار والأوساخ