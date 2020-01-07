دراسة: الأطعمة المصنّعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

الثلاثاء 7 يناير 2020

حذّرت نتائج دراسة فرنسية جديدة من الاعتماد على تناول الأطعمة المصنّعة كأساس للنظام الغذائي لأنها تزيد خطر الإصابة بالسكري ومضاعفاته على القلب والشرايين. ونبّهت الدراسة إلى أنه كلما احتوى الطعام على مزيد من المكونات المصنّعة كلما زاد تأثيره السلبي على الصحة.



وأجريت الدراسة في جامعة باريس، واعتمدت على تحليل البيانات الصحية والغذائية لـ 104 ألف شخص، وتمت قياس تأثير كمية الأطعمة المصنّعة بالغرام على مدى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري.

Advertisements

وبحسب النتائج التي نشرتها مجلة "غاما إنترنال ميديسن"، تبين أنه كلما زادت كمية الأطعمة المصنّعة كلما زاد خطر الإصابة بالسكري.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن المشروبات السكرية والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة المعبّأة في أكياس أو عبوات هي التي تحتوي على مكونات عديدة مصنّعة، ولا تستخدم مواد طبيعية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النوعية من المأكولات والمشروبات تحتوي على إضافات غذائية ومواد حافظة وكمية من السكر لا يستطيع الجسم التعامل معها باستمرار، لذلك يجب أن تكون مأكولات ترفيهية يتم تناولها من فترة لأخرى، وألا تكون أساساً للنظام الغذائي.